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【新冠肺炎】美國密蘇里州就疫情起訴中國 耿爽：十分荒謬 純屬惡意濫訴

國情動向 16:38 2020/04/22

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新冠肺炎疫情在全球擴散，美國疫情嚴重，密蘇里州周二起訴中國，稱中國的疫情應對令該州蒙受巨大經濟損失，要求賠償。在北京，外交部發言人耿爽今日（22日）批評，所謂的控告毫無事實和法律依據，十分荒謬，認為屬是惡意濫訴，有違基本法理，美方應駁回。

耿爽重申，新冠肺炎疫情發生以來，中國始終秉著公開透明負責任的態度，及時向世衛組織及包括美國在內的有關國家和地區通報疫情信息，分享病毒基因序列，加強和國際社會合作。
他提到，中方自1月3日起就開始向美國定期通報信息，美方同中方獲取一些信息和數據的渠道是暢通的。

濫訴不利抗疫 美應駁回

耿爽強調，這些所謂的訴訟純屬是惡意濫訴，有違基本法理。根據國際法上的主權平等原則，中國各地政府在疫情防控方面所採取的主權行為，不受美國法院管轄。此類濫訴不利於美國國內的疫情防控，也與當前國際抗疫合作背道而馳。美方現在的正確做法，應當是駁回濫訴。

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本身是共和黨人的密蘇里州總檢察長Eric Sc​​hmitt周二（21日）向聯邦法院提起民事訴訟，是美國第一個就中國應對新冠疫情提起訴訟的州份。

稱中國政府在新冠病毒的危險性和傳染性方面對世界撒謊，令「吹哨人」噤聲，且幾乎未採取什麼行動來遏制病毒擴散，他們必須為自己的行為負責。

訴訟包括玩忽職守等多項指控，又指中國政府通過「囤積」口罩和其他個人防護裝備(PPE)令疫情加劇。訴訟聲稱密蘇里州及其居民可能遭受了數百億美元的經濟損失，並要求現金賠償。

專家：外國政府免受美國法院起訴

不過，外電引述國際法專家表示，在美國法院追究中國對新冠疫情責任的做法不太可能成功，一項名為主權豁免的法律條款，為外國政府提供廣泛保護，使其免受美國法院的起訴。

據加州大學黑斯廷斯法學院國際法教授Chimène Keitner稱，如果美國想對中國索償，必須是在一個國際法庭提起訴訟。

責任編輯：伍樂

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