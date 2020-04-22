【5G手機】小米10青春版傳售2499人幣 或有多啦A夢聯名版

小米5G旗艦手機小米10系列定價3,999元（人民幣，下同）起，雖比目前市面上多數5G手機便宜，但仍有部分網民留言反映售價過高。小米日前預告將於4月27日（下周一）舉行「小米10青春版5G新品 & MIUI 12」發布會後，市傳小米10青春版的售價將低至2,499元，並可能會有多啦A夢聯名版。

據小米官方微博預告，小米10青春版顧名思義專為年輕人而設，主打輕薄機身，厚度僅7.88mm，重量在200g以內，但仍保持長續航。分別有5種顏色選擇，靈感來自年輕人最愛的奶茶飲品：清新恬淡的白桃烏龍、酸酸甜甜的桃子西柚、清涼沁脾藍莓薄荷、茶香飄逸的四季春奶綠、還有醇厚香甜的黑巧風暴。

而小米手機官微發文稱，「每個人都有青春，都有自己最特別的朋友，為大家介紹一位可能是我們共同的青春好友」，並配上一張疑似日本經典卡通人物「多啦A夢」側面的圖片，隨即引發網友猜測，小米10青春版可能有多啦A夢聯名版。創辦人雷軍其後也在微博上載一張印有多啦A夢頭像及標註「#小米10青春版，多啦A夢#」的宣傳海報，寫道「如果，你有一個任意門，你想去什麼地方？」

內地的科技媒體記者也紛紛上載圖片稱，收到的小米10青春版 & MIUI 12 發布會邀請函，附上多啦A夢主題的抓娃娃機。

市場估計小米10青春版整體規格應與小米10 Lite國際版相若，搭載高通驍龍765G 5G處理器，採用6.57英寸OLED水滴屏，後置四攝，其中一個為潛望式鏡頭，支援50倍數碼變焦，電池容量為4,160mAh，海外售價349歐元，預料小米10青春版或售2,499元左右。

此前發售的小米10在開賣當日的銷售額「1分鐘破2億」，而小米10Pro更是「55秒破2億」。小米集團副總裁、中國區總裁盧偉冰昨晚（21日）在微博轉發文章透露，小米10系列在中國區的銷量早就突破100萬部。

責任編輯：孫民

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