【糧食危機】夏糧將大豐收？國家糧儲局要求千方百計擴大收儲能力

疫情蔓延全球，日前有國家宣布限制部分糧食出口，民眾憂慮會否面臨糧食危機。國家糧食和物資儲備局召開會議，要求抓好夏糧收購工作，千方百計擴大收儲能力，保持糧食市場平穩運行。

部分地區存在倉容矛盾

國家糧食和物資儲備局昨日召開夏糧收購准備工作督導調度視頻會議，分析研判夏糧收購形勢，督導調度各地收購准備情況，安排部署下步工作。產糧大省河北、江蘇、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南等省糧食和物資儲備局（糧食局）負責官員參會。

會議認為，今年夏糧生產形勢總體較好，有望再獲豐收。不過，由於夏糧主產區普遍高裝滿儲，收購倉容比較緊張，為此國家有關部門和相關省份抓好政策性糧食銷售和集並輪出，加快倉庫維修改造等，取得一定效果，但部分地區仍存在倉容矛盾。

農村農業部：豬肉供應偏緊格局未根本改變 料豬價高峰在9月前後

【糧食危機】萬洲旗下美國Smithfield肉廠因疫情停產 中國豬肉短缺恐雪上加霜

【糧食危機】內地爆搶米潮 因「內部文件」要求黨員囤糧？

【糧食危機】商務部：中國糧食可自給自足 消費者毋須囤糧

會議指出，在疫情防控常態化背景下，抓好夏糧收購工作，對於保護農民種糧積極性、保持糧食市場平穩運行具有重要意義。各地要嚴格落實糧食安全省長責任制，特別是要多措並舉解決倉容矛盾，千方百計擴大收儲能力，牢牢守住農民「種糧賣得出」的底線。

此前，農業農村部副部長于康震表示，如果疫情繼續擴散升級，對國際糧食貿易乃至生產的影響勢必進一步加劇，有可能引發新一輪糧食危機。但農業農村部部長韓長賦就排除中國發生糧食危機的可能。他稱，農業企業復工復產有序，春季農業生產加快恢復，今年糧食和農業有望繼續豐收，中國有信心、有能力保障糧食和重要農產品供給。

責任編輯：費風

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC