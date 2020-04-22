【新冠肺炎】再有神秘症狀曝光！兒童腳趾痕癢腫痛  當心是隱形患者　

▲ 【新冠肺炎】再有新症狀曝光！兒童腳趾痕癢腫痛 當心是隱形患者。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大爆發，但人類新冠病毒的認知，仍然後匱乏。有美國專科醫生指出，人們、特別是兒童和青少年一旦腳趾出現類似水痘或麻疹的疼痛腫塊、並且痕癢難抵，很可能是新冠病毒感染的跡象。

台灣林口長庚紀念醫院兒童一般醫學科主診醫生吳昌騰，昨天（22日）在facebook專頁《台灣兒童急診醫學教學FB -林口長庚兒童急診》刊文，引述美國兒童皮膚科醫師的呼籲指出，「COVID（新冠病毒）腳趾」可能是無症狀患者的隱藏跡象。

因新冠病毒引發血管炎

據美國芝加哥安·羅伯特·H·盧裡兒童醫院（Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago）的兒科皮膚科醫師艾米·帕勒博士指出，他已看到許多青少年及兒童的新冠病毒患者腳趾上，出現病變或疼痛的腫塊；這種類似水痘或麻疹的病變，可能在一隻腳趾上，也可能全部在腳趾上，並可能出現在腳的頂部或底部。

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他又指，這些病變為鮮紅色，也可能變為紫色，「有時會發癢，有時會很痛苦」，而他們通常沒有任何其他新冠病毒感染跡象。

艾米·帕勒希望提醒前線醫生，這可能是新冠病毒感染的一種新的特殊症狀，要多加留意別忽略了。

對於為何感染新冠病毒，會有腳部痕癢腫痛的徵狀？吳昌騰接受台媒訪問時說，「目前來講這個新冠病毒在皮膚的表現，漸漸被大家發現， 其實20%意大利的患者會有皮膚的表徵，一開始以為只是一個感染造成的『皮膚症』，發現很多兒童、青少年的無症狀感染者，很多人在腳指頭上面，會有一些像是感染皮膚疹的情況。」

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吳昌騰解釋，「新冠病毒有一個併發症，是屬於『凝血功能異常』，凝血功能異常就會在身上其他部位發生，有一些則是『血管炎』的表現，很多可能在腳上比較多，目前來講來沒有很正式的研究報告，可以提醒一線醫師，如果遇到無症狀的感染者，也許腳上有可能出現這樣的情況。」

目前一些新冠肺炎患者指自己沒有出現上呼吸道症狀，常被以為是無症狀感染者；但從愈來愈多的案例症狀發現，除了最常見的發燒、乾咳、倦怠之外，症狀愈來愈多元，現在味覺嗅覺異常及腹瀉等，都已納入最新的感染通報採檢定義中。

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責任編輯：伍樂

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