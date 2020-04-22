「蝙蝠炒飯」T恤被指辱華 lululemon：非自家產品

加拿大服裝品牌lululemon的藝術總監Trevor Fleming，日前分享一款名為「Bat Fried Rice」（蝙蝠炒飯）的長袖T恤設計，被指借新冠肺炎疫情辱華，引發爭議。lululemon隨後聲明割席，指有關T恤非自家產品，而涉及該款T恤的人亦並非lululemon的職員。

事源美國設計師Jess Sluder推出一款「蝙蝠炒飯」的長袖T恤，背面印有蝙蝠及餐盒圖案，寫有「NO THANK YOU」的標語，正面則印有一個長著蝙蝠翅膀的筷子圖案。

內地傳媒報道，這被指將新冠肺炎疫情來源與華裔聯繫在一起，引來批評，被指相關產品涉及種族歧視和辱華。Trevor Fleming在個人社交帳號上分享該T恤連結，連帶lululemon亦被網民指摘。有研究指出，新冠病毒可能來自蝙蝠。

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lululemon昨日在官方微博回應稱，涉事人員並非公司職員，該不雅服裝非出自lululemon，不是品牌設計和生產，又強調lululemon反對一切歧視行為，將嚴肅對待今次事件。

據外電報道，lululemon致歉並割席；Trevor Fleming對事件深感遺憾，看到了這個錯誤所造成的深刻連鎖反應。他的LinkedIn帳戶顯示，他在lululemon工作至今年4月。

責任編輯：伍樂

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