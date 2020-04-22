▲ 【中美關係】中方向每個美國人提供5個口罩？美網民「神回應」崔天凱。

新型冠狀病毒肺炎全球大流行，中美因病毒來源及醫療物資供應問題，爭論不休、中美關係雪上加霜。中國駐美國大使崔天凱21日以視象方式參加一個論壇時表示，中方已向美方提供了超過14億個口罩，平均每個美國人有5個，以此說明中美當務之急是「聯手抗疫」。有美國網民在留言區，這番言論作出「神」回應。

觀看了研討會的美國網民，對崔天凱指中國向美國支援14億個口罩一事議論紛紛。評論區有網民則留言問道，「所以口罩去哪了呢？」、「可以上哪領口罩（Where do we pick up）？」網民究竟在說，感受不到中國的口罩支援，還是質疑美方獲得口罩後，送到哪裡使用，似乎可圈可點。

美國網民：Where do we pick up？

這次討論，源於中國駐美國大使館官網22日發布，崔天凱在此前一天參加彭博創新經濟論壇（Bloomberg New Economy Forum）網絡研討會，並在答覆主持人提問中美關係、新冠肺炎疫情時，作以上表示。

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當被問及在中美短暫的言語交鋒停火後，美國又開始指責中方有意擴散新冠肺炎病毒等，這對中美關係有何影響？

崔天凱說，最令他擔憂的是政治氛圍中的混濁和不透明，特別是在美國，幾乎沒有人關心科學家的觀點。「一些政客只熱衷於推進汙名化和無端指責，一些媒體人則熱衷於臆測和散布謠言」。

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崔天凱強調，當務之急是中美要「聯手抗疫」；事實上，中國駐美使館、他本人及北京的同事們幾乎每天都在同美方政、商界和有關州長聯繫，為醫療物資運送美國等事宜提供便利。

他舉例，截至4月17日，中方已向美方提供了超過14億只口罩，這意味著平均每個中國人都為美國人拿出了一只口罩，使得每個美國人差不多能擁有5只來自中國的口罩（以美國人口逾3億計）。「當然我們還會做得更多」。

「逢中必反」思維令人憂慮

崔天凱指出，當前輿論有一個奇怪現象，中方最初向美國和歐洲國家提供醫療物資時，有人說中方藉此謀求地緣政治利益；當中方在幾周前為確保出口醫療物資品質和符合國際標準推出了一些舉措，有人又開始指稱中方阻礙物資出口。這種「逢中必反」的思維（ABC Mindset，Anything but China），讓他深感憂慮。

崔天凱並呼籲美方乃至歐洲國家都要認真思考一些根本性的問題。「我們對自身在經濟、軍事、科技等諸多方面與美國存在的差距，有清醒的認識。」

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責任編輯：伍樂

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