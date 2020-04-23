【調查世衛】澳洲總理：要用查武器級別　調查世衛有否延誤報疫情

▲ 【世衛譚德塞】澳洲總理：要用查武器級別 調查世衛有否延誤報疫情。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，世界衛生組織被指「以中國為中心」，延誤通報疫情。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）建議，在調查世衛拖延通報疫情的過程中，參與的監察人員所享有的調查權力，應與武器調查員同級。

澳洲人報（The Australian）指出，「武器調查員」授權級別的監察員最主要的特點，是毋須接受被調查國家的邀請，就有權進入有關國家展開調查。這有別於世衛現有的監察機制，是要被調查國先提出邀請，之後監察員才有可能獲授權進入當地展開調查。

特朗普據稱同意此建議

澳洲廣播公司（ABC）報道，莫里森近日向美國總統特朗普（Donald Trump）、德國總理默克爾（Angela Merkel）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等多個國家領導人提出有關建議。

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報道指特朗普、默克爾和馬克龍「大致上同意」澳洲的建議。

新冠肺炎全球確診病例已超過250萬例，病故人數逾17萬人；而澳洲政府最希望了解的是世衛當初「拖延」通報疫情的原因。

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引起國際社會關注的是，以譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）為總幹事的世衛當初的通報疫情安排是否有「中國因素」，所以才拖到3月11日才宣布全球疫情大流行。而澳洲政府則早在兩星期之前，就已經先行宣布疫情爆發。

澳洲政府主張，國際監察人員應該享有全面接觸所有相關醫療數據和資料的權力。由於改革世衛將會涉及重重障礙，因此澳洲政府相信，最佳辦法可能是另組一個全新的世界衛生監察管理機構。

中方：澳洲某些政客近來熱衷於鸚鵡學舌

澳洲人報（The Australian）指出，「武器調查員」授權級別的監察員最主要的特點，是毋須接受被調查國家的邀請，就有權進入有關國家展開調查。有別於WHO現有的監察機制，是要被調查國先提出邀請，之後監察員才有可能獲授權進入當地展開調查。

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這波疫情已經癱瘓全球，澳洲資深國會議員日前也呼籲對新型冠狀病毒起源展開調查，並對中國表示「對疫情保持透明」感到質疑。

中國駐坎培拉大使館對此發表聲明說，「澳洲某些政客近來熱衷於鸚鵡學舌，追隨美國某些勢力對中國進行政治攻擊」。

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責任編輯：伍樂

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