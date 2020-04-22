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【新冠肺炎】患者康復5天眼部仍殘留病毒 意研究：眼分泌物或成傳染源

社會熱點 22:32 2020/04/22

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在新冠肺炎疫情爆發初期，北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任醫師王廣發曾稱，或因未戴護目鏡致感染，推斷病毒有機會是透過眼睛傳播。近日意大利一份案例研究報告就顯示，新冠肺炎患者即使「康復」、鼻腔內沒有檢出新型冠狀病毒，但眼睛分泌都有機會殘留一定數量的病毒，且存續時間可達5天。研究團隊認為病毒或可透過眼睛分泌物傳播。

美國霍士新聞（Fox News）引述上周刊於《Annals of Internal Medicine》，一份由意大利國家傳染病研究所發表的案例報告顯示，意大利首批確診感染個案中有1名65歲患者，1月23日從中國武漢飛往意大利不到一星期後，開始出現新冠肺炎典型感染症狀，包括乾咳、喉嚨疼痛、鼻粘膜發炎及眼睛發紅。患者翌日被送往醫院治療，病毒檢測結果呈陽性，並於數天後出現發燒，噁心和嘔吐的症狀。

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病毒或可透過眼睛分泌物傳播

由於該患者出現持續性結膜炎症狀，眼睛會痕癢，甚至出現黏稠的分泌物。院方在她入院後第3天，為其眼睛分泌物及採拭子樣本進行病毒檢測，結果兩者都呈陽性。然而，當眼睛分泌物至感染後20日仍持續驗出病毒，她的採拭子樣本已有5天呈陰性，意味新冠肺炎患者「康復」後，病毒仍存於其眼睛內。

研究團隊認為，眼睛不但可能是病毒的入口，由於該名患者在病發初期已出現結膜炎，代表眼睛或成為其中一個傳染源頭。雖然現在只有這一個案，但團隊提醒不要用手觸摸眼、鼻、嘴及臉部，前線醫護應穿戴適當的個人防護裝備，眼科醫生在進行檢查時必須格外小心。

至於眼睛分泌物中病毒的傳染力如何，仍有待進一步研究。

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責任編輯：伍樂

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