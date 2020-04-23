▲ 【世衛譚德塞】若時光倒流會否提前宣布大流行？譚德塞：各國夠時間應對。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，世衛在1月30日宣布重大公衛緊急事件時，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在中國以外只有82例確診病例，且沒有死亡案例，時間已經「足夠全世界因應」。他以此回應「假設時光倒流，他是否會提早宣布全球大流行」的問題。

世衛1月底宣告又稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）後，直到全球超過110國出現確診病例、超過4000人死亡時，才在3月11日正式宣布疫情已構成全球「大流行」，被指控拖延通報疫情。

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世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）下午在瑞士日內瓦記者會被記者提問，假設時光倒流，他是否會提早宣布全球大流行。

「1月30日時，在中國以外地區只有82例確診」

兩名專家先替譚德塞護航，表示世衛完全依照「國際衛生條例」（IHR），依據緊急委員會的意見，在1月30日就宣告「國際關注公共衛生緊急事件」，已經是世衛可以宣布的最高級別緊急狀況。

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譚德塞也強調1月30日這個日子，表示當時在中國以外地區只有82例確診病例，且沒有死亡病例。

他表示：「說的具體一點，當時法國5例、芬蘭1例，德國4例，歐洲一共只有10例。非洲則是完全沒有確診病例。」

譚德塞強調：「你可以自己看。我們在（中國以外的）全世界只有82例確診、沒有死亡時，就宣告最高級別緊急狀況。」

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WHO declared COVID19 a Public Health Emergency of International Concern on 30 January 2020, when there were less than 100 cases, and no deaths, outside of China.

譚德塞也表示，宣告這些仰賴的是專家意見。來自全球的專家1月23日就碰面，但沒辦法同意宣告「國際關注公共衛生緊急事件」，他們第二天繼續討論，但依舊沒同意，直到6、7天之後，他們才同意宣告「國際關注公共衛生緊急事件」。

「我沒有額外精力一一回應下台問題」

譚德塞表示：「我認為我們在正確的時機宣告公共衛生緊急事件，當時全世界有足夠時間去因應。我再重複一次，當時只有82例（確診），沒有死亡，時間充足。那是1月30日，將近3個月以前。」

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另有記者提問，美國國會議員揚言凍結對世衛捐助，直到世衛領導階層對疫情負責，或是譚德塞下台為止。

譚德塞回應，全世界都應該對資助世衛、拯救生命感到驕傲。美國是世衛第一大捐助者，世衛對此很感激。他希望美國可以重新考慮繼續支助世衛，這不只是幫助他人，也是讓美國自己安全。至於辭職，他專注於拯救生命、對抗這場傳染病，沒有額外精力一一回應這些問題。

責任編輯：伍樂

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