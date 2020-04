【世衛譚德塞】若時光倒流會否提前宣布大流行？譚德塞：各國夠時間應對。

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞表示,世衛在1月30日宣布重大公衛緊急事件時,新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)在中國以外只有82例確診病例,且沒有死亡案例,時間已經「足夠全世界因應」。他以此回應「假設時光倒流,他是否會提早宣布全球大流行」的問題。

世衛1月底宣告又稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」(PHEIC)後,直到全球超過110國出現確診病例、超過4000人死亡時,才在3月11日正式宣布疫情已構成全球「大流行」,被指控拖延通報疫情。

世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)下午在瑞士日內瓦記者會被記者提問,假設時光倒流,他是否會提早宣布全球大流行。

「1月30日時,在中國以外地區只有82例確診」

兩名專家先替譚德塞護航,表示世衛完全依照「國際衛生條例」(IHR),依據緊急委員會的意見,在1月30日就宣告「國際關注公共衛生緊急事件」,已經是世衛可以宣布的最高級別緊急狀況。

譚德塞也強調1月30日這個日子,表示當時在中國以外地區只有82例確診病例,且沒有死亡病例。

他表示:「說的具體一點,當時法國5例、芬蘭1例,德國4例,歐洲一共只有10例。非洲則是完全沒有確診病例。」

譚德塞強調:「你可以自己看。我們在(中國以外的)全世界只有82例確診、沒有死亡時,就宣告最高級別緊急狀況。」

WHO declared COVID19 a Public Health Emergency of International Concern on 30 January 2020, when there were less than 100 cases, and no deaths, outside of China.