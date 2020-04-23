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【中美關係】特朗普回應密蘇里州控告中國「瞞疫情」：不會是最後一樁

國情動向 13:14 2020/04/23

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【中美角力】特朗普回應密蘇里州控告中國「瞞疫情」：不會是最後一樁。

美國密蘇里州指控中國「未及時通報疫情」，引爆新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大爆發。美國總統特朗普表示知道此事，正在了解中，他也相信這不會是最後一樁對中國的提告。

特朗普回應密蘇里州控告中國「瞞疫情」：不會是最後一樁

對於密蘇里州的提告，中國外交部發言人耿爽昨天回應，此舉「純屬惡意濫訴」，「所謂的控告毫無事實和法律依據，十分荒唐」，且中國各級政府的防疫主權行為不受美國法院管轄。

耿爽聲稱，疫情發生以來，中國政府「本著公開、透明、負責任的態度，及時向世衛組織，以及包括美國在內的有關國家和地區通報疫情訊息，加強與國際社會合作」。

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密蘇里州檢察長施密特（Eric Schmitt）昨天向聯邦法院提告。訴狀直指，密蘇里州和州內居民蒙受可能高達數百億美元的經濟損失，而中方除涉嫌隱瞞疫情，還「囤積口罩等個人防護裝備」，因此向中國尋求現金賠償。

施密特表示，「中國政府未如實告知2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）危險及傳染本質、壓制吹哨者（警示者）發聲，在阻止疾病擴散上做得太少」，「他們需要為自己所作所為負責」。

中國外交部：對中國指控「純屬惡意濫訴」

特朗普今天在白宮記者會上被問及此事時表示，知道密蘇里州對中國提告一事，他正在了解中，也打算詳閱這項訴狀。

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記者追問美國是否對此展開調查，特朗普表示，美國正在對中國是否涉嫌隱匿疫情進行調查，他也相信密蘇里州的提告不會是最後一個。

中方昨天回應美國地方州份提告時，則指中國最近已經用時間線（Timeline）的方式，介紹中美溝通的詳細情況。中方自1月3日起就開始向美國定期通報訊息，而美方透過中方獲取疫情訊息的數據和管道是暢通的。

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責任編輯：伍樂

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