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【中美角力】美國準備鎖國？美方稱中國特工散播美國疫情假消息

國情動向 11:44 2020/04/23

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《紐約時報》報道，上月中當地的新冠肺炎疫情防控時期，有大量有關疫情的虛假消息短時間內在不同的通訊平台流傳，多達6名不願透露姓名的美官員指出，中國的特工有份參與這些假消息的散播。

報道指出，當時有諸如「特朗普政府準備封鎖全國，防範歹徒的部隊一就位就會宣布」等虛假消息，在48小時內被廣泛傳播，以短信等形式出現在許多美國人的手機上，白宮國家安全委員會要通過Twitter闢謠。

報道引述美國官員稱，此狀況促使美國一些機構開始研究中國、俄羅斯和其他國家在疫情大流行期間，利用一系列平台傳播虛假消息的新途徑。

【新冠肺炎】默克爾呼籲中國在疫情起源上透明 提供更多爆發初期信息

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研究發現，中國特工並不一定製造相關消息，而是對放大現有訊息，並採用了受俄羅斯支持的「網絡打手」所掌握的一些技術，比如創建虛假社交媒體帳戶，把信息推送給易受打動的美國人，這些美國人反過來又不知不覺地幫助傳播了這些信息。

官員還指，中國特工似乎還使用短訊和包括WhatsApp等加密即時通訊應用程式來散播假消息，這比起利用社交媒體更難追蹤。

一名美國高級官員表示，中國借鑒了俄羅斯的策略，一直試圖擴大美國的政治分歧。目前美國情報部門正在調查中國駐美外交使團的間諜，是否參與了虛假消息的傳播；並已開始更密切地審視中國外交官和國有媒體機構僱員。

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責任編輯：游昊雲

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