【中美關係】蓬佩奧：中國趁疫症侵害香港自治 京批顛倒黑白（第二版）

（新增中國外交部回應）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）22日再發言指中國隱瞞新冠肺炎疫情，並批評中國趁全世界關注疫情之際作「挑釁行為」，包括侵蝕香港自治權、對台灣施加軍事壓力，並在南海脅迫鄰國。他稱美方強烈反對中國的欺凌行為，希望其他國家追究中方責任。

在北京，外交部發言人耿爽回應說，美方個別人士顛倒黑白、挑撥離間的圖謀不會得逞。他強調無論何時何地，中方都將堅定地捍衛自身的主權安全發展利益。台灣、香港事務都純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。中方對南海諸島及其附近海域擁有主權，具有充分的歷史和法理依據。同時中方也堅持通過對話協商，與有關的直接當事方來解決分歧。

蓬佩奧並再批中國沒及時通報疫情爆發

蓬佩奧表示，美方堅信中國沒及時向世衞通報疫情爆發，指出在去年12月，中國知會世衛武漢發生了疫情，亦沒有分享所有資訊，並且隱瞞病毒的危險性。直至大約一個月後，疫症蔓延至全中國，才公布病毒會人傳人。

蓬佩奧又指，中國審查新冠病毒的「吹哨人」，並摧毀病毒樣本，阻礙檢測，也沒將當地病毒樣本與外界分享，令外界無從追蹤病毒的演化，「你們要記住，中國境內一些實驗室仍在運作，這些實驗室正研究複雜的病原體，不只是中國科學院武漢病毒研究所。」

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他強調，對中國實驗室的安全問題感到憂心，希望對方批准外界調查其實驗室及位於武漢的疑似病毒來源地，並提供最初發現的病毒樣本。蓬佩奧又說，世衛的表現不濟，未按照既定指引要求中國呈報資訊。

蓬佩奧又指，中國藉新型肺炎蔓延全球蔓延之際，作出種種挑釁，包括侵蝕香港的自治權、拘捕多名爭取民主的人士，又以軍事力量威嚇台灣、脅迫南海國家。他說，美方強烈反對中國的欺凌行為，期望其他國家亦追究中方的責任。

不過，在被問及最近有關中國囤積醫療物資的報導時，蓬佩奧表示：「好消息是，我們看到中國提供了這些資源，有時這些物資來自在華美國公司，但我們取得了成功。我們對此表示讚賞。」他期待中國繼續履行合同義務和國際義務，向美國提供援助，並以符合所有國際貿易規則的方式，向美國出售這些商品。

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值得注意，香港政府日前指出，中聯辦不是《基本法》第二十二條第二款所指「中央各部門在香港特別行政區設立的機構」，稱中聯辦有權代表中央政府，就中港關係、《基本法》實施等問題「行使監督權」。

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責任編輯：游昊雲

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