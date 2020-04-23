【中國疫情】繼李文亮後 再有湖北醫生因「不當言論」被懲處

湖北黃石市中心醫院的副院長余向東被指詆毀國家防疫政策、攻擊中醫中藥，遭撤銷副院長等職務。有觀點認為，這是繼李文亮後再有醫生因「不當言論」受懲處，質疑官方仍容不下醫界不同的聲音。

通報稱他多次發表不當言論 損政府形象

綜合媒體報道，內地網絡近日流傳一份「鄂東醫療集團」紀律委員會的通報文件。通報指，鄂東醫療集團管理質量部主任、黃石市中心醫院副院長余向東，透過微博、微信公眾號，對政府的戴口罩、封城等防疫措施，及安徽省支援湖北黃石市的1.2噸中藥材，多次發表冷嘲熱諷的不當言論。

通報還稱，余向東詆毀國家防疫政策、攻擊中醫中藥，損害黨和政府的形象，決定將他記過處分，並免去鄂東醫療集團質量（品質）管理部主任職務、黃石市中心醫院副院長職務。

▲ 網傳「鄂東醫療集團」紀律委員會的通報文件（網上圖片）

據悉，余向東在內地網絡小有名氣，除了在醫院任職，也以「棒棒醫師」為筆名開設微博和微信公眾號，長期發表醫學相關的科普文章，經常質疑中醫，還出了一本叫「拍磚中醫」的書，被網友稱為「中醫黑」。而內地官方在疫情中不斷強調「中西醫結合治療」，大力推崇中醫的效用。余向東的言論，和主旋律格格不入。

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疫情期間，余向東投入防疫工作，也兩度發文批評防疫政策。在題為「循證的崩潰」文章中， 他質疑醫界選用幾項治療患者的藥物，缺乏臨床實證，文章刊登不久就被刪除。之後他又在「無證可循就只有等死嗎」中，批評武漢協和醫院盲目地用抗菌藥物。

有觀點認為，這是繼已逝的李文亮後，再有湖北醫生因發表「不當言論」被懲處，而且余向東在疫情期間，第一時間參與抗疫，如今被處分未免讓人心寒。只要是從專業出發，哪怕醫生有不同意見，也應受尊重，不該被扣上大帽子。

責任編輯：費風

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