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路透調查：中國次季GDP料增1.3% 但若全球疫情惡化或面經濟衰退

經濟脈搏 11:58 2020/04/23

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路透調查顯示，分析師指中國一季度國內生產總值(GDP)按年降6.8%，錄得有記錄以來首次季度萎縮後，經濟將緩慢復甦，預計第二季GDP料按年期增長1.3%。但分析師警告稱，如果全球新冠疫情再次惡化，可能出現經濟衰退。

預估值從萎縮5%至增長5%不等 反映不確定性高

調查顯示，分析師對中國第二季GDP的預估值從萎縮5%至增長5%不等，反映出不確定性非常高。但所有較為樂觀的預測都是中國內地分析師做出的。這項調查是在4月20日至22日進行的，調查對象包括中國內地及以外地區的40多名分析師。

調查預估中值顯示，最差的情況下，第二季GDP料萎縮1%，這將意味著連續兩季出現萎縮，符合多數分析師採用的經濟衰退定義。

不過，分析師仍普遍預計今年晚些時候中國經濟將強勁復甦，第三季將增長5.3%，第四季將增長6.0%，僅略低於幾周前的預期。

全年來看，中國經濟料增長1.8%，為1976年以來最慢年增速，不到2019年6.1%增速的三分之一。路透上周公布的調查顯示，預計2020年中國經濟增長2.5%，而3月初時分析師預期增速為5.4%。這表明前景惡化速度很快。

【中國經濟】疫情下「食穀種」 內地首季居民存款為何反增？

而分析師預計2021年中國第一季經濟增速將回升至15.8%，部分是因為剛剛公布的今年第一季經濟基數非常低。

分析師預測中國經濟全年增長1.8% 逾40年最慢

中國已允許工廠復工復產，推動3月製造業活動實現今年以來首次回升。中國當局本月稍早也已「解封」武漢，且4月底前，武漢鐵路、航空貨運產能將完全恢復。

不過，歐盟主要經濟體和美國還在疫情中掙扎，經濟前景嚴重惡化，已連續遭下調。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，中國復工復產並不意味著經濟就能回到疫情之前的水平，實際要差得遠。她指，只要嚴格的社交距離措施不解除，認為中國就很難迅速復蘇。她還擔心西方國家可能會有第二波感染，因為這些國家還沒等到感染病例數減少就急著在放鬆封鎖。「所以我預測會有衰退發生。」

多地復工復產 內地經濟很快會恢復？美媒：8千萬人失業僅是剛開始...

【中國經濟】疫情放緩五一黃金周加長 消費難望大爆發

「整體而言，今年經濟很可能萎縮，不過當局公布的結果可能會是正增長。我們不太可能回到6.1%或6.2%的時代，」位於倫敦的Pantheon Macroeconomics首席亞洲分析師Freya Beamish表示，她與其他7位受訪者都預期會出現衰退。

Freya Beamish指，鑑於控制第二波新冠疫情所採取的舉措以及第一季大幅降薪和裁員，消費復甦看起來不那麼確定。第二季在全球其他地方需求銳減的時候，中國企業不願意生產或充實庫存。

但也有幾位分析師對中國經濟2020年的前景十分樂觀。中銀國際資深宏觀經濟學家葉丙南表示：「我給出的3%增長預期有點樂觀，這是基於全球需求將復甦的假設。但如果需求不能迅速回到危機前的強度，那麼肯定會出現衰退」。

【中國經濟】疫情衝擊波持續  中國將專注「六穩與六保」底線

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責任編輯：蒯宇澄

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