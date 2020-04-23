中國制定2035年知識產權強國戰略綱要 初稿基本形成

國家知識產權局局長申長雨周四稱，正在抓緊制定面向2035年的知識產權強國戰略綱要，目前綱要初稿已基本形成，並在一定範圍內初步徵求了意見，下一步將加快充實完善，並計劃於今年下半年報請中央審議。

他在國新辦新聞發布會上並透露，全國去年共查處商標違法案件3.2萬件，假冒專利違法案件0.7萬件，案值合計5.1億元人民幣；查處各類不正當競爭案件1萬件，案值31.6億元。

另外，去年知識產權使用費進出口總額約410億美元，其中出口額66億美元，按年增長18.8%。

中美貿易談判焦點 中方加強打擊盜版和假冒

知識產權保護一直是中美貿易談判的一個焦點。中美雙方此前就加強知識產權保護進行了深入討論，在商業秘密保護、與藥品相關的知識產權問題、專利有效期延長、地理標誌、打擊電子商務平台上存在的盜版和假冒、打擊盜版和假冒產品的生產和出口等方面達成共識。

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據申長雨介紹，去年全國公安機關共立案各類侵犯知識產權和製售偽劣商品犯罪案件2.4萬起，破案1.6萬起，抓獲犯罪嫌疑人2.9萬名，涉案價值86.7億元；檢察機關批准逮捕涉及侵犯知識產權犯罪案件4,346件、7,430人，起訴5,433件、1.1萬人。知識產權保護社會滿意度提升至78.98分。

另外，統計顯示，2018年中國專利密集型產業增加值達到10.7萬億元，佔GDP的比重達到11.6%，具備了一定規模，對GDP增長的貢獻率達到15.7%，

申長雨稱，可以預期，我國專利密集型產業規模在未來有望繼續保持穩定增長，並在轉變經濟發展方式，促進實體經濟發展方面發揮更大作用。

責任編輯：蒯宇澄

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