▲ 【肺炎賠償】意大利組織擬向中國索償8380億，中方曾批肺炎賠償荒唐。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大爆發，中方多次引調沒有隱瞞或緩報疫情，但多國已有個體、甚至公共機構擬向中國政府提出索償訴訟。最新是意大利消費者權益保護協會（意大利消保協，Codacons）表示，考慮在美國法院起訴中國。意大利非營利組織「歐洲一體」（Oneurope）也帶頭發起向中國政府求償的行動，聲稱金額折合港幣涉8380億元。

美國密蘇里州向中國提告索償後，已有專家表示，美國法院恐怕沒有權限審理起訴其他國家政府的訴訟。同時，中方亦指控有關訴訟「毫無事實和法律依據，十分荒唐」。

意大利組織擬在美國起訴中國

儘管如此，意大利通訊社Adnkronos報道，意大利消費者權益保護協會（Codacons）也考慮在美國向中國政府提出訴訟。

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協會主席芮恩齊（Carlo Rienzi）表示，因為意大利的消費者保障法令不完備，他們正在與美國法律公司研究，擬在美國提出訴訟案，讓全世界都可以參與。

意大利最大商業報24小時太陽報（Il sole 24 Ore）報道，北意知名滑雪勝地柯蒂納戴比索（Cortina d'Ampezzo）一家近兩百年歷史的四星旅館「郵務飯店」（Hotel De La Poste），已向意大利法院提出對中國衛生部的賠償訴訟。

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郵務飯店指控稱，中國政府延遲向世界衛生組織（WHO）通報疫情，導致北意疫情慘重，原訂3月在該地舉辦的高山滑雪世界盃決賽因而取消，飯店原本訂房全滿，蒙受巨大損失，中國政府應負起賠償責任。

Adnkronos報道，意大利非營利組織「歐洲一體」（Oneurope）帶頭發起向中國政府求償的行動，計劃負責人裴洛尼（Ferdinando Perone）表示，根據國際健康規約，任何國家發生重大流行病疫情，必須在24小時內向世界衛生組織通報，中國政府沒有做到這一點，因此中國當局該負的責任非常明確。

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意大利向中國求償網站昨天上線，裴洛尼表示，網站計劃在4、5月連署，6月訴諸法律行動。他預估參與連署者將超過50萬人，向中國求償金額可能超過1000億歐元、即折合約8380億港元。

向中國求償的事件甚或蔓延到印度，孟買律師蘇哈尼（Ashish Sohani）近日向國際刑事法院指控中國官員涉嫌隱瞞疫情，造成全球生命與經濟重大損失。

印度律師亦向國際刑事法院指控中國

對於密蘇里州的提告，中國外交部發言人耿爽22日回應，此舉「純屬惡意濫訴」，「所謂的控告毫無事實和法律依據，十分荒唐」，且中國各級政府的防疫主權行為不受美國法院管轄。

耿爽聲稱，疫情發生以來，中國政府「本著公開、透明、負責任的態度，及時向世衛組織，以及包括美國在內的有關國家和地區通報疫情訊息，加強與國際社會合作」。

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責任編輯：伍樂

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