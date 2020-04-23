黃明志新歌MV現黑衣人戴口罩遭禁 合唱内地歌手致歉（有片）

大馬歌手黃明志近日推出新歌《我們的海闊天空》，向Beyond經典作品致敬，更找來聲音神似黃家駒，專門翻唱Beyond作品的內地歌手富九合唱，一開始獲網民好評。不過，歌曲的MV 19日在網上推出後卻引來不滿，因MV刻畫了身穿黑衣示威者的場面，歌曲後來更在内地被禁。事件發酵後，富九在微博上表示：「自我反省，深刻致歉。」

歌曲剛推出時，本獲得大眾一致讚賞，認為歌曲不但改編了Beyond的經典，亦傳承了Beyond的精神，而歌曲亦得到黃貫中親身加持給予意見。不過，19日推出的歌曲MV卻呈現了一身黑衫、黑口罩的演員在煙霧彌漫中逃跑的情境，被指出刻劃了身穿黑衣示威者的場面，引來内地網民猛烈批評，更遭微博禁播。

事件發酵後，富九21日在微博表示：「自我反省，深刻致歉！」富九的經紀公司也發聲明表示，秉著向Beyond致敬的初衷與黃明志合作，不料MV發布後出現許多政治言論，富九本人遭網民辱罵，也感到非常震驚，從未想過一首致敬歌曲會涉及政治問題。

▲ 黃明志（右）與內地歌手（左）合作致敬Beyond

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聲明強調，富九身為中國人，堅決擁護和尊重中華人民共和國，希望網民停止負能量傳播，「富九不會在任何時間、任何場合演唱及傳播《我們的海闊天空》，同時為此次參與歌曲錄製而給廣大網友帶來的誤會道歉，以後一定嚴於律己」。

黃明志昨針對此事，在臉書表示該首歌已成微博禁歌，「所以不要再說我不敢或不要分享到中國的網站去了，我經常有作品都會一字不漏地放到微博去，目的就是為了跟更多人分享我的作品，只是某些作品該國無法接受而已」。中國線上平台如QQ音樂、網易雲音樂也已下架該首歌。



他說：「歌曲內容就是在傳達著追求自由和理想的決心和面對問題時候矛盾的心情寫照，觀眾要怎樣去解讀和判斷是作者無法控制的。或許你會說藝人歌手不該牽扯到政治，但問題是政治一直跑來牽扯藝人歌手，這才是事實。音樂是自由的，是不分立場、種族、語言的，但政治永遠做不到。」

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責任編輯：游昊雲

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