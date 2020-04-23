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瑞典關境內所有孔子學院相關機構 外媒指顯示中瑞關係崩解

國情動向 13:14 2020/04/23

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瑞典在上周關閉最後一所孔子課堂，至此境內所有中國當局資助的孔子學院相關機構都已經關閉。英國「泰晤士報」（The Times）報道稱，據信瑞典是歐洲第一個關閉境內所有孔子學院和孔子課堂的國家，分析認為，瑞典此舉標誌著瑞典與中國之間曾經的友好關係正迅速崩解。

中國與瑞典 曾因桂民海事件陷入紛爭

瑞典上周關閉位於南部法肯伯鎮（Falkenberg）的最後一間孔子課堂，去年12月關閉位於北部城市盧勒（Lulea）的最後一間孔子學院。瑞典國際事務研究所亞洲計劃主持人葉必揚（Bjorn Jerden）表示，孔子學院相關計劃的終結，是瑞典對中國態度更普遍強硬的一環。

瑞典外長召見中國大使 要求釋放桂民海

桂民海事件再發酵 中國駐瑞典大使：取消企業代表團訪瑞

疑涉間諜活動 比利時禁孔子學院長宋新寧入境

最近幾週來，中國官媒多次抨擊瑞典對於新冠肺炎疫情的「全民免疫」方式，會對其他國家構成威脅，兩國之間許多商業和文化交流也被中斷。此前，兩國政府還因為中國逮捕瑞典籍書商桂民海一事而陷入紛爭，桂民海曾是香港銅鑼灣書店的股東。

孔子學院成立於2004年，由中國教育部所屬的國家漢語國際推廣領導小組辦公室管理，總部設在北京，中國境外的孔子學院都屬分支機構。全球各地有525所孔子學院和1100座孔子課堂。但批評人士經常指出，孔子學院相關計劃是中國當局的宣傳工具。

責任編輯：伍樂

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