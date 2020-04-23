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專題:新冠肺炎

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【調查世衛】澳洲總理號召WHO成員國　對疫情展開國際獨立調查

國情動向 16:00 2020/04/23

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新冠肺炎全球大流行，澳洲總理莫里森(Scott Morrison)周四表示，世界衛生組織(WHO)的所有成員國都應支持對新冠病毒大流行開展獨立的調查。這可能進一步加劇澳洲與中國的緊張關係。

莫里森：應對疫情的起源及擴散開展國際調查

針對北京當局處理疫情的情況，澳洲已成為最有力的批評者之一，莫里森敦促幾位世界領導人支持對疫情的起源及擴散開展國際調查。

北京強烈反對上述調查呼籲，稱這是以美國為主的針對中國的抹黑炒作。中方已多次強調，新冠病毒源頭問題是嚴肅的科學問題，應該由科學家們和醫學專家們去研究。

但是莫里森表示，WHO的所有成員都應有義務參與檢討。「如果要成為WHO這種組織的成員，就應該擔負起相關的責任和義務，」莫里森對記者表示。

「在病毒問題上，我們希望世界變得更加安全...我希望其他所有國家，不管是中國或者其他任何國家，都將此作為目標。」

【世衛譚德塞】澳洲總理：要用查武器級別 調查世衛有否延誤報疫情

料獲美國政府支持

中國是澳洲最大的貿易夥伴，但近年來兩國間的外交關係出現波折。路透社報道指，澳洲要求對疫情展開調查的呼聲將得到美國政府的支持。美國一直批評中國和WHO在應對疫情方面的表現，並已暫停對WHO的資金支持。

法國和英國已表示，現在是對抗病毒的時候，而不是追究責任。

新冠病毒疫情已經導致全球約260萬人感染，逾18萬人死亡。

責任編輯：伍樂

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莫里森 外交 法國 澳洲 英國 中國 北京 美國 路透社 肺炎

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