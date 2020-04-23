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澳媒將中國國徽改病毒圖案 駐悉尼領館批「辱華」促道歉

社會熱點 13:42 2020/04/23

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澳洲《每日電訊報》周三（22日）刊登一新聞插圖，把中國國徽加上病毒的外環刺體，形成一種「中國病毒」國徽。中國駐悉尼總領事館官網稱，該報做法惡意把新冠肺炎病毒與中國相聯繫，嚴重傷害中國人民感情，中方對此表示強烈譴責和堅決反對。

總領事館表示，新冠肺炎病毒源於何處，目前尚不清楚。病毒溯源是複雜的科學問題，需要遵循科學、專業的意見。《每日電訊報》有關做法不僅是對科學的無知和藐視，也是對中國人民付出巨大抗疫努力和犧牲的漠視與不尊重。

總領事館強調，中國國徽是中華人民共和國的象徵，神聖不可侵犯。褻瀆中國國徽，就是侮辱中國，就是侮辱中國人民。言論自由絕不能突破人性良知和社會道德的底線，絕不應成為侮辱中國和中國人民的藉口。

總領事館要求《每日電訊報》就此作出公開道歉，又敦促該報摒棄意識形態偏見，立即停止對疫情的政治化和對中國的污名化，為全球抗疫鬥爭做點有益的事，而不是相反。

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中國駐悉尼總領事館早先曾在該媒體撰文反駁疫情「中國責任論」，不料稿件遭刪改後刊登，總領事館其後向該報提出嚴正交涉。

另丹麥《日德蘭郵報》今年1月亦曾在網站刊登諷刺漫畫，將中國五星旗的五星改為病毒圖案，中國駐丹麥大使館同樣要求報社與漫畫作者公開道歉。惟《日德蘭郵報》拒絕道歉，強調他們「不能為自認沒有錯的事道歉」。

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責任編輯：伍樂

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