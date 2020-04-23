▲ 【小豬分手】羅志祥被指「私生活好混亂」，小豬回應周揚青分手文。

台灣歌手羅志祥（小豬）與內地網紅女友周揚青相戀9年，近月傳出分手消息，周揚青今早在微博發表千字文公開信，不僅證實分手，還宣稱羅志祥私生活混亂。事後，小豬回應這篇「分手文」。

根據兩岸三地媒體，本月初突然傳出小豬跟周揚青分手的消息，指兩人近排都零互動，而且小豬被爆跟同是台灣藝人的大根一齊包下別墅酒池肉林，在照片中，見小豬抱起性感打扮的美女，準備將其拋落泳池，玩得非常開心。

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直至今晨9點，周揚青在微博撰寫超長文的公開信，正式承認跟小豬早已分手，只是因疫情關係，不想模糊焦點，她表示：「當然也久到我寫這篇文章絕不是因為剛分手的一時衝動或是不冷靜下的報復心態 。 下面這封信 是寫給他的。」隨後她在內文中力數小豬的四宗罪，包括：

我不在的幾乎每一天，你都會約女生來家裡，關鍵還都是不同的 你去到每一個城市，都有可以約到酒店的女生 你和曾經介紹給我見過的你旗下的女藝人，甚至你的化妝師都有長期不正當男女關係 你和你兄弟們對於那些被你們叫出來玩的女生是如此的不尊重，更過分的是你們還會經常舉行正常人都無法想象的「多人運動」

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小豬事後回應表示：「首先，很抱歉我的私事佔用了公共資源，謝謝大家的關心。」他也透露9年來分合多次，很多事不是隻言片語可以說清楚，他有做不好的會檢討，強調：「感謝我們相識相戀的這段人生，我也不後悔。」

羅志祥回應全文： 首先 很抱歉我的私事佔用了公共資源 謝謝大家的關心 或許很多人都在等我會如何回應 但我只想說兩個人在一起經歷的開心事也好 風風雨雨也罷 九年來分分合合很多次 我做得不對的我也會檢討 很多事不是隻言片語就可以去說清楚 也不再去解釋 感謝我們相識相戀的這段人生 我也不後悔

責任編輯：伍樂