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【調查世衛】王毅致電法外長：應超越政治 站在全人類健康角度支持世衛

國情動向 15:09 2020/04/23

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中國外長王毅昨與法國外長通話時強調，在世衛組織問題上，應該超越意識形態、超越社會制度、超越集團陣營、超越各自國內政治考慮，站在全人類衛生健康角度上支持世衛組織。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）此前接受英國金融時報專訪表示，新冠肺炎疫情控管成效還有許多灰色地帶，「我們不會天真地相信中國抗疫比較成功。我們不知道。顯然有些我們不知道的事情發生」。

王毅表示，應超越政治，站在全人類健康角度支持世衛

新華社報道，中國國務委員兼外交部長王毅22日與法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）通電話時表示，感謝法方在中方抗擊疫情困難時提供幫助，現在願投桃報李，根據法方需要提供必要支持和幫助。這既體現國際人道主義精神，也體現兩國高水準戰略夥伴關係。

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王毅指出，中國國家主席習近平珍視與馬克龍建立起來的互信與友誼。中方欣賞法國獨立自主的外交風格，尤其是堅持多邊主義的外交理念。中方也樂見法國在當前國際事務中，發揮更加積極和重要作用。

他強調，世界衛生組織是協調推進全球抗擊疫情的核心力量，在幫助非洲等發展中國家應對疫情方面更是不可或缺。現在對世衛組織應該鼓勁，而不是洩勁，應該支持，而不是拆台。在世衛組織問題上，應該超越意識形態、超越社會制度、超越集團陣營、超越各自國內政治考慮。

王毅表示，支持世衛組織發揮作用就能挽救更多生命，就能治療更多病患，就能凝聚全球抗疫力量，這是絕大多數國家的共識，也是任何有良知的人應當做出的選擇。

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勒德里安回應說，感謝中方協助法方在中國採購急需的醫療物資。法方調動民航飛機在中法之間搭建「空中橋梁」，目前運轉總體良好，表示馬克龍與習近平通話時，就兩國深化醫療衛生合作達成重要共識，法方願與中方一道採取措施，落實有關共識。

勒德里安又說，法中兩國對於世衛組織作用的看法完全一致，都支持世衛組織發揮作用，反對利用疫情對特定國家進行汙名化。

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責任編輯：游昊雲

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