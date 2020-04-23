【內地樓市】避免鼓勵資金炒樓 7城撤回樓市鬆綁政策

湖北省荊州市在發布降低購房首付比等樓市放鬆措施兩日後，即宣布停止執行，在中央重申房住不炒之際，地方樓市放鬆政策再度上演「見光死」。截至今日，內地已有等7座城市撤回相關政策。

中央重申房住不炒 房地產不會作為短期刺激手段

荊州市政府網周三（22日）晚間發文稱，因與《省人民政府辦公廳關於印發促進建築業和房地產市場平穩健康發展措施的通知》部分條款內容不符，經市政府研究，決定停止執行當地20日發布的樓市政策。

內地樓市突然發狂 真回暖還是假陽春？

荊州市於20日發布《關於有效應對疫情促進房地產業平穩健康運行的若干意見》，其中規定加快個貸放款速度，落實信貸優惠政策，居民家庭首次購買普通商品房的商業性個人住房貸款，首付比例不低於20%；對擁有1套住房且相應購房款未結清的居民家庭，為改善居住條件再次申請商業性個人住房貸款購買普通商品房，首付比例不低於30%。首套和二套首付比例均較此前規定下調。

意見還規定，降低購房者稅費負擔，實行購房契稅優惠。即日至2020年6月30日前在荊州市購買新建商品房，繳納購房契稅後，由財政部門全額獎勵返還。

在此之前，全國已有浙江海寧、廣州、濟南、陝西寶雞、河南駐馬店、青島撤回了涉及樓市放鬆政策。

其中，駐馬店和寶雞的政策涉及「降低首套房貸款比例」；濟南和海寧政策則提及「鬆綁限購」；青島政策主張「限時放鬆限售」。

中原地產首席分析師張大偉指出，在疫情影響下，的確有需要調整以往過嚴的房地產政策，特別是在符合「房住不炒」的原則下，針對剛性需求出台政策；然而，明顯降低首付款等，的確有鼓勵炒房的嫌疑。

他認為，限購、人才政策、公積金和救企業等方面的樓市政策大可執行。地方政府在政策發布後又隨意收回，會嚴重干擾市場。

上周召開的中共中央政治局會議，強調要堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，促進房地產市場平穩健康發展。路透引述分析人士認為此次表態凸顯房地產政策連續性，不會作為短期刺激手段，但也不會任由其調整引發系統性風險。

【内地樓市】圍堵資金違規流入樓市 深圳監管嚴查信貸資金違規購房

此外，近期深圳樓市火爆或與政府貼息資金違規流入樓市有關的傳言引發市場關注，對此深圳監管部門周三表示，未發現支小再貸款信貸資金通過房產抵押經營貸形式流入房地產市場，目前市、區兩級貸款貼息項目均未進入資金發放階段，不存在網傳貸款貼息資金進入房市的情形。

責任編輯：伍樂

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