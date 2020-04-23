官媒撐張文宏「早餐不喝粥」論：不想喝粥是傳統 不喝粥是愛國

面對仍未平息的新冠肺炎疫情，民眾關心如何增強抵抗力。上海新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏，日前因「早飯要吃雞蛋牛奶和三明治，不要吃粥」一論引發爭議，有人批評他「崇洋媚外」。官媒央視網今日刊文撐張文宏，文章稱，早餐不要吃粥，意味著中國人告別飢餓歷史，迎來了豐衣足食的現代生活，這才是樸素的愛國主義。

產生抗體要靠蛋白質 吃粥無益

張文宏日前從增強抵抗力的角度出發，提到產生抗體要靠蛋白質，「中國的小孩早上要吃雞蛋牛奶和三明治，不要吃粥」，此言論引來部分網民駁斥。網民認為，與三明治這種「外國食品」相比，吃粥才是中國傳統，粥清淡易消化，有助健康。央視網刊文稱，張文宏的言論是對科學的堅持，早餐吃什麼好，是一個科學問題，不能隨意政治化。

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文章提到，米飯不健康，是因為每100克谷類含糖可高達76克左右，升糖指數高達87，是高血壓、糖尿病等慢性疾病的誘因。而浸泡、增加水量以及延長蒸煮時間，都會加快米飯的澱粉消化速度和導致餐後血糖反應明顯上升。所以，米飯不健康，粥更不健康，是科學事實。

對於網民指「早飯吃粥是中國傳統」，文章認為，中國人吃肉吃蛋也是傳統，據考古發現，早在3千年前的西周時期，中國人就已開始吃雞蛋。不過，中國人放開吃肉吃雞蛋，則是在改革開放後。

喝粥傳統背後 是飢餓的記憶

改革開放之後，生產增加了，人們的消費也增加，目前，中國已成為全球第一大雞蛋生產國，一天能吃掉10億個雞蛋；60年前，中國人年均肉類消費水平是4公斤，2008年全國人均肉類占有量上升到54.8公斤，從憑票定量買肉到「想吃就吃」，中國人均肉類消費60年來增長了近13倍，折射出百姓生活水平的極大改善。

與之相對的是，中國人吃的米飯變少了。2018年，城鎮居民人均糧食消費量110.0公斤，比1956年下降36.6%。

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文章稱，「少吃飯，多吃肉，一直是我們的追求，只要能實現，人們立刻會做出選擇。有這樣一句調侃的話，我歷經千辛萬苦，才爬到食物鏈的頂端，你卻叫我不吃肉。同樣的，為了不喝稀的，中國人歷經千辛萬苦，現在，一句不喝粥怎麼就成了反傳統？」

文章又說，所謂喝粥的「傳統」背後是民族的千年飢餓記憶。早餐不要吃粥，意味著中國人告別了飢餓的歷史，迎來了豐衣足食的現代生活。這才是樸素的愛國主義。

責任編輯：費風

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