  • 21°C
香港時間 : 2020423日 (四) 16:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

官媒撐張文宏「早餐不喝粥」論：不想喝粥是傳統 不喝粥是愛國

社會熱點 15:40 2020/04/23

分享：

面對仍未平息的新冠肺炎疫情，民眾關心如何增強抵抗力。上海新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏，日前因「早飯要吃雞蛋牛奶和三明治，不要吃粥」一論引發爭議，有人批評他「崇洋媚外」。官媒央視網今日刊文撐張文宏，文章稱，早餐不要吃粥，意味著中國人告別飢餓歷史，迎來了豐衣足食的現代生活，這才是樸素的愛國主義。

產生抗體要靠蛋白質 吃粥無益

張文宏日前從增強抵抗力的角度出發，提到產生抗體要靠蛋白質，「中國的小孩早上要吃雞蛋牛奶和三明治，不要吃粥」，此言論引來部分網民駁斥。網民認為，與三明治這種「外國食品」相比，吃粥才是中國傳統，粥清淡易消化，有助健康。央視網刊文稱，張文宏的言論是對科學的堅持，早餐吃什麼好，是一個科學問題，不能隨意政治化。

【新冠肺炎】瘟疫期兒童早餐只應吃蛋和奶　抗疫專家話你知點解？

【新冠肺炎】戴口罩說話聞到有異味 醫生提醒可能是健康警號

【新冠肺炎】總擔心受感染？每天洗手十數遍？ 專家教「疫」境下拯救心理健康

文章提到，米飯不健康，是因為每100克谷類含糖可高達76克左右，升糖指數高達87，是高血壓、糖尿病等慢性疾病的誘因。而浸泡、增加水量以及延長蒸煮時間，都會加快米飯的澱粉消化速度和導致餐後血糖反應明顯上升。所以，米飯不健康，粥更不健康，是科學事實。

對於網民指「早飯吃粥是中國傳統」，文章認為，中國人吃肉吃蛋也是傳統，據考古發現，早在3千年前的西周時期，中國人就已開始吃雞蛋。不過，中國人放開吃肉吃雞蛋，則是在改革開放後。

喝粥傳統背後 是飢餓的記憶

改革開放之後，生產增加了，人們的消費也增加，目前，中國已成為全球第一大雞蛋生產國，一天能吃掉10億個雞蛋；60年前，中國人年均肉類消費水平是4公斤，2008年全國人均肉類占有量上升到54.8公斤，從憑票定量買肉到「想吃就吃」，中國人均肉類消費60年來增長了近13倍，折射出百姓生活水平的極大改善。

與之相對的是，中國人吃的米飯變少了。2018年，城鎮居民人均糧食消費量110.0公斤，比1956年下降36.6%。

【新冠肺炎】無人可獨善其身 張文宏：所有國家控制好疫情才能過好日子

【小豬分手】羅志祥被指「私生活好混亂」 小豬回應周揚青分手文

【肺炎疫情】鍾南山屢掀爭議  神話破滅？

文章稱，「少吃飯，多吃肉，一直是我們的追求，只要能實現，人們立刻會做出選擇。有這樣一句調侃的話，我歷經千辛萬苦，才爬到食物鏈的頂端，你卻叫我不吃肉。同樣的，為了不喝稀的，中國人歷經千辛萬苦，現在，一句不喝粥怎麼就成了反傳統？」

文章又說，所謂喝粥的「傳統」背後是民族的千年飢餓記憶。早餐不要吃粥，意味著中國人告別了飢餓的歷史，迎來了豐衣足食的現代生活。這才是樸素的愛國主義。

責任編輯：費風

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響 

免費下載  hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

相關文章

瑞典關境內所有孔子學院相關機構 外媒指顯示中瑞關係崩解
今日
瑞典關境內所有孔子學院相關機構 外媒指顯示中瑞關係崩解
【調查世衛】澳洲總理號召WHO成員國　對疫情展開國際獨立調查
今日
【調查世衛】澳洲總理號召WHO成員國　對疫情展開國際獨立調查
澳媒將中國國徽改病毒圖案 駐悉尼領館批「辱華」促道歉
今日
澳媒將中國國徽改病毒圖案 駐悉尼領館批「辱華」促道歉
【調查世衛】王毅致電法外長：應超越政治 站在全人類健康角度支持世衛
今日
【調查世衛】王毅致電法外長：應超越政治 站在全人類健康角度支持世衛
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 高血壓 糖尿病 肺炎 上海 中國 蛋白質 食品 養生

上一篇文章

澳媒將中國國徽改病毒圖案 駐悉尼領館批「辱華」促道歉

下一篇文章

黃明志新歌MV現黑衣人戴口罩遭禁 合唱内地歌手致歉（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「蝙蝠炒飯」T恤被指辱華 lululemon：非自家產品
「蝙蝠炒飯」T恤被指辱華 lululemon：非自家產品
【新冠肺炎】患者康復5天眼部仍殘留病毒 意研究：眼分泌物或成傳染源
【新冠肺炎】患者康復5天眼部仍殘留病毒 意研究：眼分泌物或成傳染源
【新冠肺炎】再有神秘症狀曝光！兒童腳趾痕癢腫痛 當心是隱形患者　
【新冠肺炎】再有神秘症狀曝光！兒童腳趾痕癢腫痛 當心是隱形患者　
【新冠肺炎最新疫情】內地昨增10宗確診創個半月低 疑似病例首現零新增（不斷更新）
【新冠肺炎最新疫情】內地昨增10宗確診創個半月低 疑似病例首現零新增（不斷更新）
【新冠肺炎】新加坡連續兩天增逾千病例　再爆疫災給香港兩點啟示
【新冠肺炎】新加坡連續兩天增逾千病例　再爆疫災給香港兩點啟示
澳媒將中國國徽改病毒圖案 駐悉尼領館批「辱華」促道歉
澳媒將中國國徽改病毒圖案 駐悉尼領館批「辱華」促道歉