【中美角力】美密蘇里州等告中國能否立案  看一關鍵因素

針對中國應對新冠疫情的做法，已有越來越多的訴訟在美國聯邦法院提起，原告包括企業、個人以及一個州政府，他們尋求讓中國政府對疫情造成的死亡和經濟損失承擔責任。法律人士普遍認為，由於外國政府在美國享有法律豁免權，類似訴訟無法取得實際成效。

但法律專家指出，如果美國會修改《外國主權豁免條例》，美法院就可能接納美國民眾就他們在新冠疫情中的損失，向中國政府提出控訴和求償。之前也有類似案例，美國國會於「911」後，修訂制裁資助恐怖主義的新法案，為類似訴訟提供了法律依據。

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目前，美國國內約已有7宗向法院提出起訴中國政府，就中國應對新冠肺炎的做法提出索償。法律人士普遍認為，由於外國政府在美國享有法律豁免權，類似訴訟無法取得實際成效。美國在1976年設立《外國主權豁免條例》，給予外國政府廣泛的豁免權。

美國喬治華盛頓大學法學教授特里（Jonathan Turley）接受BBC中文採訪稱，如果中國能在美國被訴，美國在中國也可能被訴，所以國家通常傾向於支持主權豁免這一通則。

特里表示，密蘇里當地法庭很可能認定，案件涉及美國與另一個主權國家之間的事宜，法庭對此沒有司法裁決權，因此撤案處理。

然而，美國多名國會議員近日主張修改《外國主權豁免條例》，讓美國人可就新冠疫情向中國政府追償。

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代表密蘇里州的共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）上周提出一項新法案，要求褫奪中國的主權豁免權。阿肯色州參議員科頓（Tom Cotton）與得州眾議員克倫肖（Dan Crenshaw）也提案，要求在《外國主權豁免條例》中新增新冠疫情的例外條款。

外國政府在美國被訴曾有先例。其中最知名的案例是「911事件」受害者家屬訴沙特阿拉伯，指控沙特政府涉嫌資助襲擊計劃，要求數十億美元賠償。沙特政府享有主權豁免權，但在2016年，美國國會在時任總統奧巴馬的反對下，修訂制裁資助恐怖主義的新法案，為類似訴訟提供了法律依據。奧巴馬當時曾警告，新法案會增加美國官員、軍人及機構在外國被告的風險。

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如果國會介入立法，上述的對華訴訟可能在美國境內繼續推進。而總統特朗普有權否決國會的新法案，繼續賦予中國「主權豁免」，但其後國會仍可能駁回總統否決。但在目前美國反華情緒升溫及正值選舉年，法案通過對特朗普來說是頗頭痛的難題。

中國外交部發言人耿爽在主持例行記者會時表示，這種所謂的控告毫無事實和法律依據，十分荒謬。中國各級政府在疫情防控方面所采取的主權行為，不受美國法院管轄。此類濫訴不利於美國國內的疫情防控，也與當前國際抗疫合作背道而馳。美方現在的正確做法應當是駁回濫訴。

責任編輯：高青

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