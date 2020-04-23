【中國經濟】工信部：3月中旬以來外貿退單增多 工業運行面較大挑戰

中國工信部周四表示，當前全球疫情呈現快速擴散蔓延態勢，受此影響，3月中旬以來外貿退單以及棄貨拒收現象增多，訂單問題顯現，企業生產經營壓力加大，工業經濟運行仍面臨較大挑戰。

指4月上中旬國內發用電量增幅已由負轉正

工信部新聞發言人、運行監測協調局局長黃利斌在國新辦發布會上表示，當前國內疫情得到有效控制，生產生活秩序加快恢復，但國際疫情仍在擴散蔓延，世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯著增多，工業經濟運行面臨新的困難和挑戰，形勢仍不容樂觀。

不過他也指出，從長期趨勢看，疫情的衝擊和影響是階段性的、總體可控的，不會改變國內經濟長期向好的基本面。

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黃利斌指，受疫情影響，中國今年1-2月規模以上工業增加值按年大幅下降13.5%，工業產能利用率僅為67.3%，按年回落8.6個百分點；1-2月份企業虧損面達到36.4%。

不過3月工業按年降幅已經大幅收窄。他稱，快報顯示，4月上中旬國內發用電量增幅已由負轉正，工業經濟運行朝著積極方面發展。

指市場規模是確保全球產業鏈留在中國的決定性因素

至於應該如何看待疫情可能帶來的製造業產業鏈外遷，他表示，受疫情衝擊，未來全球化分工可能面臨新的格局調整，不過未來如何調整將是企業的選擇、不以政府意願來決定，而中國超大的市場規模是確保全球產業鏈留在中國的決定性因素，完整的工業體系和完備的基礎設施為中國發展全球產業鏈留住了底氣。

他說，疫情可能導致全球產業鍊和供應鏈朝著更多元化的方向發展…中國將以更高的效率、更好的服務、更優的營商環境來留住大家。中國經濟長期向好的基本面和綜合競爭優勢沒有改變， 跨國公司投資中國的信心和戰略沒有改變。

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此外，黃利斌透露，中國現有29種新型冠狀病毒檢測試劑試盒獲批上市，目前企業日產能合計是500萬人份，工信部每天都開展生產供應的監測，從目前的情況看，生產基本正常，庫存也比較充足。

責任編輯：蒯宇澄

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