【中國疫情】不信中國公布的信息？越南黑客組織入侵中國政府電腦

新冠肺炎仍在蔓延之際，國外多有聲音質疑中國公布的疫情數據。美國網絡安全公司FireEye周三表示，據信是代表越南政府運作的黑客組織「APT32」，試圖破壞中國緊急管理部和武漢市政府工作人員的個人和專業電子郵件帳戶。美國網絡安全專家認為，這顯示對中國政府公告的不信任。

美專家：越南黑客行動顯示不信任中國公告

據路透社報道，FireEye公司Mandiant威脅情報部門的高級分析人員本·雷德說：「這些攻擊表明，病毒是情報部門的首要任務，每個人都在盡其所能，而APT32正是越南所擁有的。」

FireEye表示，APT32以一小部分電子郵件為目標，其中包括跟踪鏈接，以在黑客被打開時通知他們。然後，攻擊者計劃進一步發送包含惡意附件的電子郵件，其中包含名為METALJACK的病毒，這將使他們能夠非法訪問受害者的計算機。

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紐約外交關係委員會的網絡安全專家亞當·西格爾（Adam Segal）表示，黑客攻擊活動表明，河內也在網絡空間採取了迅速行動。他說，FireEye發現的最早的黑客攻擊發生在一周之內的首次已知的國際感染之前。「這既顯示出對中國政府公告的不信任，也顯示出當中國打噴嚏時，是鄰國感染了流感——在這種情況下，實際上就是這種感覺。」

華外交部：中國是網絡攻擊重災區

值得注意是，越南在武漢爆發疫情初期就迅速做出反應，2月初已宣布即時停止所有中國往來越南航班。截至今日，越南確診新冠肺炎268例，暫無死亡病例。

中國網絡公司報告：疫情期間中國政府和駐外機構VPN遭黑客攻擊

在北京，外交部發言人趙立堅3月曾表示，中國是網絡大國，也是受網絡攻擊的重災區。中國政府一貫堅決反對並打擊任何形式的網絡攻擊活動，將采取必要措施維護自身的網絡安全。當時還有中國網絡公司指出，疫情期間中國政府和駐外機構VPN遭黑客攻擊。

責任編輯：伍樂

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