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【中美貿易戰】商務部：中美應避免採取新的貿易投資限制措施

經濟脈搏 17:14 2020/04/23

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商務部發言人高峰周四表示，中美雙方應以落實中美第一階段經貿協議為契機，相向而行，加強合作，管控分歧，努力減少雙邊經貿關係中的不穩定因素，避免採取新的貿易投資限制措施，共同推動雙邊經貿關係健康穩定發展。

高峰在商務部網上例行發布會上並稱，在新冠肺炎疫情全球蔓延的背景下，維護中美兩國經濟穩定，對推動全球經濟盡快擺脫疫情影響，具有十分重要的意義。受中美經貿摩擦影響，過去兩年美對華貨物出口額大幅下降，將過去10年美國對華貨物貿易出口增幅拉低至16%，而同期美國對世界其他地區的貨物貿易出口增長了29%。

他稱，這再次證明，貿易戰沒有贏家，中美合則兩利，鬥則俱傷。

高峰指出，當前中國疫情防控向好態勢進一步鞏固，經濟社會運行逐步趨於正常，企業復工復產正在逐步接近或達到正常水平；中國市場消費潛力的逐步釋放，在當前全球經濟形勢嚴峻的背景下，有效提振了外商對中國投資的信心和預期。將持續優化營商環境，進一步增強外商長期在華投資經營的信心，穩存量、促增量並舉。

商務部近日發布數據顯示，受新冠肺炎疫情影響，1-3月，全國實際使用外資2,161.9億元人民幣，按年下降10.8%；折合312億美元，按年下降12.8%。 3月當月，全國實際使用外資817.8億元，按年下降14.1%，降幅較2月當月收窄11.5個百分點。

一季度中俄雙邊貿易逆勢上揚

至於中俄貿易，高峰表示，世界經濟和貿易受到嚴重衝擊的背景下，一季度中俄雙邊貿易逆勢上揚，成績來之不易，凸顯了中俄經貿關係的韌性和潛力。但另一方面，受疫情防控、企業復工復產、匯率波動等多重因素影響，一季度中方對俄羅斯出口按年下降14.6%，加之疫情和國際油價下跌對貿易的影響有一定滯後性，全年雙邊貿易走勢仍需進一步觀察。

不過，總體看，中俄在能源化工、航空航天、裝備製造等傳統領域，以及電子商務、科技創新、生物醫藥等新興領域的合作都在持續推進，高峰稱，雙方合作前景依然可期。

責任編輯：蒯宇澄

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