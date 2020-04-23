新冠研究：病毒在糞便存活期比呼吸道長　男性「排毒」比女性慢

新冠病毒可能經由糞便傳染且存活時間長的推斷，再次得到研究支持。浙江大學醫學院等團隊對於新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）確診患者體內不同組織樣本的病毒存在時間、載量的新研究表明，新冠病毒在糞便中的持續時間比在呼吸道和血清樣本中長得多，而重症患者中，男性的病毒持續時間明顯長於女性。

凸顯新冠病毒經糞便傳播風險

央視網引述內地傳媒報道，浙江多個醫學科研專業隊伍於國際醫學期刊《英國醫學雜誌》在線發表一篇研究文章指出，從96例（22例輕症和74例重症）新型冠狀病毒患者，收集得來的3,497個樣本發現，糞便樣本中SARS-CoV-2的持續時間，明顯比呼吸道和血清樣本中的更長。

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確診患者糞便中病毒的持續時間為22天，四分位數範圍為17-31天；呼吸系統和血清樣本則分為18天及16天，四分位數範圍為13-29天，以及11-21天。嚴重疾病患者的呼吸道樣本中，病毒的持續時間明顯長於輕度疾病患者；而輕度患者和重度患者的糞便和血清樣本中的病毒載量無顯著差異。

▲ 不同組織中的病毒載量存在顯著差異，在研究樣本中，呼吸道樣本病毒載量最高，其次是糞便樣本，血清樣本病毒載量最低。

另外，不同組織中的病毒載量存在顯著差異，在研究樣本中，呼吸道樣本病毒載量最高，其次是糞便樣本，血清樣本病毒載量最低。研究人員還發現，輕症患者在發病第二周開始，呼吸道樣本中的病毒載量就達到高峰；而在重症患者中，其病毒載量在第三、四周中繼續升高。

與重症患者呼吸道樣本中的病毒載量變化趨勢類似，在疾病發作後的第三和第四周，患者糞便樣本的病毒載量最高。

換言之，在重症患者中，病毒在呼吸系統、糞便中以更長的時間和更大的載量持續存在，達到高峰的時間或比已知更晚。

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▲ 出現症狀以來，輕症和重症患者呼吸道樣本以及所有糞便樣本中病毒載量的變化，紫色代表重症患者呼吸道樣本，黃色為輕症患者呼吸道樣本，粉色代表所有患者的糞便樣本。

而將重症患者分層分析後，研究人員發現，男性的病毒持續時間明顯長於女性，超過60歲的患者和男性患者的病毒持續時間更長。

與男女免疫狀態與激素水平有關

研究人員認為，病毒持續時間的性別差異除了因為男女免疫狀態的差異外，還可能與激素水平的差異有關。高齡患者病毒持續時間更長的部分原因是由於免疫衰老，另一個原因是，老年人的肺泡中新冠病毒「受體」血管緊張素轉化酶2的含量較高。

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是次研究通過系統地評估今年1月19日至3月20日，從感染新型冠狀病毒的96例浙江大學醫學院附屬第一醫院住院患者中，收集的3,497個樣本中的病毒載量，並分析病毒載量的時間變化，以及不同樣本類型和疾病嚴重程度中病毒載量之間的相關性。

研究人員指出，結果凸顯了病毒糞便傳播的風險不容忽視，表明在預防和控制新冠疫情中，糞便樣本大規模檢測的可行性同樣需要全面而仔細的評估。

責任編輯：伍樂

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