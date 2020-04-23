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美國首現家貓染新冠病毒　寵物與人應有這樣社交距離（有片）

社會熱點 19:33 2020/04/23

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【美國疫情】美國首現家貓染新冠病毒，寵物與人應有這樣社交距離。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情美國大爆發，美國疾病管制暨預防中心（CDC），紐約州2隻寵物貓採檢樣本進行新冠病毒測試後，結果呈陽性反應，成為全美寵物確診首例。

貓兒染病，引證中國專家此前的研究結論，有美國當局專家建議寵物與人類保持社交距離。

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CDC指出，這兩隻來自紐約州不同地點的寵物貓出現輕微呼吸道症狀，預計都會完全康復；據信牠們都是被染病的同住人類或鄰居傳染。CDC表示，沒有證據顯示寵物會讓病毒在美國境內傳播，不建議在這個時機點例行篩檢動物。

動物與路人保持至少約2米距離

路透社報道，CDC建議民眾別讓寵物與外人或其他動物互動，應把貓留在室內；溜狗時要繫上牽繩，且應與其他動物或路人保持至少約2米的距離。

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值得注意是，有中國專家早前在醫學bioRxiv網站上，發表論文預印本文章，指有證據顯示貓兒會感染新冠病毒。

當中3月30日的第一篇證明，貓可能易感染，狗則不易感染；第二篇是4月3日發表，顯示貓咪會感染新型冠狀病毒。

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據稱，稱武漢貓群新冠病毒陽性率超過10%。負責這項調查的研究團隊其後澄清，樣本貓屬武漢特定密切接觸者所飼養，沒有證據表明貓會傳染人。

外電此前報道，紐約市布朗克斯動物園（Bronx Zoo）部分老虎和獅子本月初驗出病毒陽性反應，使得全球確診動物數量略增。美國當局表示，雖然部分動物似乎會被人類傳染，但沒有跡象顯示動物會將這種病毒傳染給人類。

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責任編輯：伍樂

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