▲ 【中國疫情】「超級毒王」1傳78的啟示：醫院不能犯3大低級錯誤。

中國內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情雖暫時緩和，但黑龍江省哈爾濱排名數一數二的綜合性醫院：哈醫大一院和哈爾濱市二院，卻爆發「1傳78」醫院院內感染，媒體形容這是一人攻陷一城。到底醫院防護為什麼層層失守？哈爾濱市衛健委副主任柯雲楠痛批「醫院麻痹懈怠，難辭其咎」，首次披露失守的3大關鍵原因。

哈爾濱自4月9日起的這一波聚集性病例，累計已感染了78人。其中確診55人，無症狀感染者23人。值得注意的是，有多達68人是在哈醫大一院和哈爾濱市二院兩家醫院，直接或間接感染。

護士口沬橫飛與人聊天

這宗群聚感染源，是一名韓姓女留學生，她從美國歸國，是境外輸入病例；不過，卻因確診病例之一、87歲的陳某，因中風到哈爾濱市第二醫院就醫，再轉診到哈醫大一院就醫，致使兩院同病區多名患者和陪護人員及護士感染，衍生本土疫情。

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北京日報報道，哈爾濱市衛健委副主任柯雲楠表示，導致院內感染主要有3個因素。

第一是一名確診患者（當時並未確診）的陪護經常在走廊和一群人聊天，離護士站很近，就將病毒帶到了護士站。

第二是確診患者離開病區，所經之處造成污染。

第三是醫院裡的公共服務設施，比如開水間、電梯等，都蟄伏確診患者帶來的病毒，而醫院內其他病患和醫護被感染後，又將病毒帶到了自己之後到過的地方，密切接觸他人，造成傳播鏈進一步延長。

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據了解，這宗案例中，已有8名醫護人員院內感染，包括2名醫生、6名護士。另外，還有相關密切接觸的216名醫護人員正集中隔離。

確診患者竟能離開病區

有輿論直指，如果醫院有良好管理，上述3個引致疫情大爆發的低級失誤不會發生。

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痛定思痛，柯雲楠也痛批，發生院內感染醫院方面難咎其責。院方思想麻痹懈怠，發熱門診把關也不嚴格，「發熱患者雖然經過會診，但如果當時做了核酸檢測，就能及早發現。」

亡羊補牢，哈爾濱發布「嚴十條」，進一步加強疫情期間醫院流程管理和感染防控。其中，要求對確診病例、疑似病例、無症狀感染者住所實行為期14天的全封控管理，對被封控人員全部進行2次核酸檢測+1次血清抗體（IgM和IgG）檢測。

對因疫情防控措施落實不到位而導致疫情蔓延擴散的，要追究相關人員和單位責任；並實行群眾舉報制度，凡舉報查證屬實的、未曾登記掌握的，每人給予獎勵3000元人民幣，並為其保密。

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責任編輯：伍樂

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