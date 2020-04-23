  • 21°C
香港時間 : 2020423日 (四) 20:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國經濟】習近平︰經濟穩中向好長期向好趨勢未變 

經濟脈搏 19:43 2020/04/23

分享：

中共總書記近日在陝西考察強調，中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，紮實做好「六穩」工作並全面落實「六保」，努力克服疫情不利影響，確保全面建成小康社會。

據新華社，習近平20日至23日在陝西考察調研，行程包括︰商洛、安康、西安等地。

【新冠肺炎】習再提「外防輸入 內防反彈」 或與這兩地爆疫情有關

【新冠肺炎】習近平：加大管理無症狀感染者 堅持外防輸入內防反彈 

習近平在調研中強調，要堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，紮實做好「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」工作；全面落實「保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉任務」。

他強調，中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。要堅定信心、保持定力，加快轉變經濟發展方式，把實體經濟特別是製造業做實做強做優，推進5G、物聯網、人工智慧、工業互聯網等新型基建投資。

習：做好「六穩」工作並全面落實「六保」

此外，還要加大交通、水利、能源等領域投資力度，補齊農村基礎設施和公共服務短缺，着力解決發展不平衡不充分問題。要圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新鏈布局產業鏈，推動經濟高品質發展邁出更大步伐。

習近平社交距離：考察浙江婉拒民眾邀同坐船　說「人太多」（有片）

習近平考察浙江釋政治訊號：中國步入「後疫情」重建時期

習近平表示，要圍繞推進國家治理體系和治理能力現代化，突出基礎性、根本性、全域性的重大改革舉措，打造內陸改革開放高地。

他說，要深度融入共建「一帶一路」大格局，加快形成面向中亞、南亞、西亞國家的通道、商貿物流樞紐、重要產業和人文交流基地，構築內陸地區效率高、成本低、服務優的國際貿易通道。 

此外，要做好大學畢業生、農民工、退役軍人等重點群體就業工作，多管道促進就業創業。要加強和創新社會治理，堅持和完善新時代「楓橋經驗」，深化掃黑除惡專項鬥爭。

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI 

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

相關文章

【肺炎疫情】習近平考察疫情時戴不戴口罩 暗藏玄機
2020/04/01
【肺炎疫情】習近平考察疫情時戴不戴口罩 暗藏玄機
習近平社交距離：考察浙江婉拒民眾邀同坐船　說「人太多」（有片）
2020/04/01
習近平社交距離：考察浙江婉拒民眾邀同坐船　說「人太多」（有片）
【新冠肺炎】習近平：加大管理無症狀感染者 堅持外防輸入內防反彈
2020/04/01
【新冠肺炎】習近平：加大管理無症狀感染者 堅持外防輸入內防反彈
【肺炎疫情】習近平等國家領導人 於北京哀悼新冠肺炎逝世同胞
2020/04/04
【肺炎疫情】習近平等國家領導人 於北京哀悼新冠肺炎逝世同胞
【約翰遜確診】習近平倘未能履行職務　國家主席職務怎安排？
2020/04/07
【約翰遜確診】習近平倘未能履行職務　國家主席職務怎安排？
基建 創業 就業 疫情 經濟 金融 習近平 一帶一路 西安 中國

上一篇文章

【中國經濟】戰疫增長模式 兩會擬定今年GDP目標3%？（訂戶專享）

下一篇文章

【中美貿易戰】商務部：中美應避免採取新的貿易投資限制措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【糧食危機】夏糧將大豐收？國家糧儲局要求千方百計擴大收儲能力
【糧食危機】夏糧將大豐收？國家糧儲局要求千方百計擴大收儲能力
【油價暴跌】美油商批中國買油不夠 籲華府強硬促華守貿易協議
【油價暴跌】美油商批中國買油不夠 籲華府強硬促華守貿易協議
【中國經濟】疫情下「食穀種」 內地首季居民存款為何反增？
【中國經濟】疫情下「食穀種」 內地首季居民存款為何反增？
【5G手機】小米10青春版傳售2499人幣 或有多啦A夢聯名版
【5G手機】小米10青春版傳售2499人幣 或有多啦A夢聯名版
肯德基月底推人造肉雞塊 1.99人幣5塊上海廣州深圳先試
肯德基月底推人造肉雞塊 1.99人幣5塊上海廣州深圳先試
多地復工復產 內地經濟很快會恢復？美媒：8千萬人失業僅是剛開始...
多地復工復產 內地經濟很快會恢復？美媒：8千萬人失業僅是剛開始...