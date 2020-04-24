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【中國經濟】戰疫增長模式 兩會擬定今年GDP目標3%？

經濟脈搏 07:24 2020/04/24

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新冠肺炎疫情對經濟的衝擊力初步顯現，外界已開始擔憂疫情二次甚至三次衝擊陸續有來，經濟持久戰料難避免。盛傳將於5月下旬召開的全國兩會，最重要任務是確立戰疫模式下的經濟目標，這也成為近期內地經濟界的最熱話題。

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