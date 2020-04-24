【中國經濟】戰疫增長模式 兩會擬定今年GDP目標3%？ 經濟脈搏 07:24 2020/04/24 分享： 新冠肺炎疫情對經濟的衝擊力初步顯現，外界已開始擔憂疫情二次甚至三次衝擊陸續有來，經濟持久戰料難避免。盛傳將於5月下旬召開的全國兩會，最重要任務是確立戰疫模式下的經濟目標，這也成為近期內地經濟界的最熱話題。 ... 相關文章 【中國經濟】疫情下「食穀種」 內地首季居民存款為何反增？ 2020/04/23 【中國經濟】疫情下「食穀種」 內地首季居民存款為何反增？ 【中國GDP】一季度GDP創紀錄負增長 北京如何實現「翻兩番」目標？ 2020/04/17 【中國GDP】一季度GDP創紀錄負增長 北京如何實現「翻兩番」目標？ 疫後社會衝擊已至？北京中心商業區現流浪漢猥褻女性 2020/04/16 疫後社會衝擊已至？北京中心商業區現流浪漢猥褻女性 內地疫情真相看北京 防控轉向「外緊內鬆」 2020/04/07 內地疫情真相看北京 防控轉向「外緊內鬆」 內地樓市突然發狂 真回暖還是假陽春？ 2020/04/03 內地樓市突然發狂 真回暖還是假陽春？ 經濟 就業 疫情 GDP 人大政協兩會 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入