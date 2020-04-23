敦南誠品5月底熄燈 信義店接棒24小時書店

向來深受港人歡迎的台灣誠品書店，稍前宣布全球第一間24小時書店誠品敦南店，因租約到期5月底將熄燈後，引發一眾書迷熱議，慨歎「集體回憶」消失、以後到台北少了一個好去處。不過，誠品今天（23日）正式宣布，24小時書店由信義店3樓無縫接軌接棒，5月29日展開試營運。

設24小時生鮮超市 深夜咖啡與調酒

誠品董事長吳旻潔宣布，新24小時書店將由「信義店3樓」接手，對信義店的定義是「多維世界與你同步看見」，新24小時書店有逾17萬種書籍選物，是敦南店的1.8倍，書店面積1100坪更是敦南店的2.5倍，此外更設有全台唯一24小時唱片行、書店裡的24小時生鮮超市，還有深夜咖啡與調酒，打造「生活與晝夜閱讀的博物館」。

書店整日不打烊，營運成本高，人流自然成為最重要的考量，誠品總經理李介修表示，選信義店作為24小時書店主要有4大因素，分別為交通、面積、業態和內容，信義店在地理位置、車位數量，捷運站都有優勢，1100坪的面積不會讓來客有壓迫感，且業態和內容有多元想像空間和實踐可能性。

▲ 1999年開始24小時營運的誠品敦南店，曾被CNN評選「全球最酷書店」、《TIME》雜誌評選為「亞洲最佳書店」，陪伴讀者20年後，即將於5月31日結束營業。

對於誠品敦南將於5月底熄燈，吳旻潔致詞時也因為不捨眼泛淚光，她回憶小時候覺得很風光，「我的爸爸開了一間我老師都會來的書店」；她也聯想到《小王子》一生鍾愛的玫瑰，認為敦南店是每一個人心中的玫瑰，可以共同擁有它。

她說，敦南對她來說，是一個沒辦法說再見的地方，但毫無疑問的是，只要誠品存在這個時空，就一定會讓台灣存在24小時書店，這是誠品對社會重要的承諾。

誠品書店創辦人吳清友，1999年在書店「10歲」的時候，在其首家分店敦南店開始有別於同業的24小營業、結合書店與商場的複合式經營模式，原本試辦3個月，沒想到店門從此再也沒有拉下，成為全球第一家24小時書店。

在香港，誠品書店日前宣布逆市擴充，繼落戶尖沙咀星光行、銅鑼灣希慎廣場、太古城中心及期間限定的荃灣D·PARK愉景新城後，預計將於屯門開設期間限定分店，4月28日開幕。

責任編輯：孫民

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