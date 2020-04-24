浙江投資千億建超級磁浮列車 杭州至上海僅需半小時

內地滬杭磁懸浮項目提出多時，並一度遭遇無限期擱置，不過，在浙江舉辦全面推進高水平交通強省建設動員大會上，時速600公里的滬杭超級磁浮列入「十大千億」項目，未來兩地交通時間將可縮短至不到30分鐘。

浙江宣布未來30年的交通發展規劃，包括計劃建設沿海高鐵、杭州蕭山機場綜合樞紐、滬舟甬跨海大通道等，並預計斥資1,000億元人民幣興建杭州至上海、時速達600公里的磁懸浮超級高鐵。

據悉，上海到杭州的距離約為200公里，目前時速350公里的滬杭高鐵，因並非全程都以最高時速運行，因此從上海虹橋到杭州東大約需要45至65分鐘。如果架設時速600公里的高速磁浮列車，按照最高時速開行，從杭州到上海就可以縮短至僅需20分鐘，到溫州則是30分鐘。

▲ 上海目前設有一條磁懸浮列車路線，連接龍陽路與浦東國際機場，設計運行最高時速可達431公里。

高速磁浮課題負責人、中車四方副總工程師丁叁叁表示，時速600公里的高速磁浮列車，其市場目標是填補航空與鐵路交通之間的速度空檔。高速磁浮列車被稱為「貼地飛行」，根據中車四方的規劃，要至2022年前後，才會進行試驗線的測試，目前僅下線了試驗樣車。

滬杭磁懸浮項目最早於2006年3月被國務院批准，原計劃於2006年內動工，2008年底建成，2009年試運行，2010年上海世博會開幕前正式投入使用。但該項目因長期存在爭議被無限期擱置。2013年4月，浙江省人民政府撤銷滬杭磁懸浮交通項目建設領導小組。

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《浙江日報》引述知情人士透露，滬杭超級磁浮謀劃已久，早在本世紀初，在滬杭高鐵還沒開工前，國家發改委就曾批復同意建設滬杭磁浮，欲把德國引進的上海磁浮發展延伸到杭州，後來建設的杭州火車東站至今仍預留兩個站台等著接納磁浮列車。

該名知情人士稱，後來因考慮到技術、環保及高鐵網絡融通性，磁浮計劃被推遲；而如今滬杭高鐵運能早已飽和，國產時速600公里的超級磁浮樣車已下線，去年底還運到杭州展覽，磁浮建設的技術和經濟難題正逐步化解，滬杭超級磁浮的模樣也隨著「十大千億」工程計劃的出台越來越清晰。

在2019年12月初出台的《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》中，關於滬杭磁懸浮項目的態度還是「積極審慎開展規劃研究」。直至今個月（2020年4月），浙江舉辦全面推進高水平交通強省建設動員大會就宣布，為達成在本世紀中葉將浙江全面建成高水平交通強省的目標，將落地「十大千億」和「百大百億」等重大工程，滬杭超級磁浮項目在「十大千億」之列。

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責任編輯：伍樂

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