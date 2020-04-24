【肺炎疫情】瑞德西韋中國臨床試驗被指令人失望 部分患者有明顯副作用18人停藥

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情肆虐全球。吉利德（美︰GILD）的抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）據報效果未如理想，令人失望。有報道稱，在中國的臨床試驗中，瑞德西韋對某些患者有明顯的副作用，18名患者停藥。

吉利德股價急挫4.34%，收報77.78美元。該公司反駁報告，稱研究結果尚無定論，強調數據趨勢表明瑞德西韋可能對早期患者有效。

英國傳媒報道，世界衛生組織（WHO）意外發布一份文件草稿顯示，瑞德西韋在首項隨機臨床試驗中「失敗」。報道指出，在中國的試驗表明，瑞德西韋沒有改善患者的病情，或減少血液中存在的病原體。研究人員研究了237名患者，對158名患者給藥，與另外79名患者對照。報告稱，該藥對某些患者有明顯的副作用，有18名患者停用。

股價下跌 吉利德反駁：研究結果尚無定論

世衛表示，該份文件草稿被錯誤地提早發表，已立即刪除。

吉利德回應稱，對世衛過早發布有關研究信息感到遺憾，又認為該份文件包含「對該項研究的不適當特徵描述」。

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吉利德表示，該研究因參與率低而提前終止，因為無法得出有統計學意義的結論，強調研究結果尚無定論，儘管數據趨勢表明瑞德西韋可能有益，尤其是早期患者身上。

目前有多個第三階段研究正在進行，旨在提供確定瑞德西韋用作新冠病毒治療藥物的可能性所需的更多數據。這些研究將有助於發現使用瑞德西韋的治療對象、治療時機和治療周期。

早前，瑞德西韋在中國的兩項臨床試驗被宣告提前終止。據報，臨床實驗網站ClinicalTrials.gov顯示，根據4月15日的最新更新，瑞德西韋在中國的新冠肺炎成人重症試驗狀態為「終止」，原因是中國疫情已良好控制，當前沒有符合條件的患者入組。同時，瑞德西韋在中國新冠肺炎成人輕症和中度症狀組的臨床試驗狀態也更新為「暫停」，原因是疫情已良好控制，沒有符合條件的患者入組。

責任編輯：伍樂

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