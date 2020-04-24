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中國高度警惕境外傳入非洲馬瘟 展開緊急監測

社會熱點 10:59 2020/04/24

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中國農業農村部近日發布通知，指泰國3月底以來爆發非洲馬瘟疫情，專家分析中國已檢出非洲馬瘟傳播媒介昆蟲，要高度警惕境外傳入風險，並開展有關非洲馬瘟疫苗種毒匹配性分析，緊急生產疫苗。

外電早前報道，非洲馬瘟造成泰國200多匹馬染病死亡，而非洲馬瘟具高度傳染性，這是首次在東南亞出現，為遏止疫情傳播，當局開始為馬匹接種疫苗。

中國農業農村部周三（22日）發布通知指出，泰國最近非洲馬瘟疫點離中國邊境直線距離不足800公里，是中國周邊國家首次報告發生疫情，傳入風險較高，要高度重視非洲馬瘟防範工作 。

高度傳染可致死 中國已檢出傳播媒介昆蟲

根據通知，非洲馬瘟是由非洲馬瘟病毒引起的馬屬動物急性傳染病，通過庫蠓等吸血昆蟲叮咬傳播，主要症狀為發燒、皮下水腫和病毒血症，嚴重時伴有組織和器官出血，而馬屬動物中馬最易感染，病死率可高達95%，騾驢次之。

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中國是非洲馬瘟歷史無疫國，並已獲得OIE認可。據專家分析，中國已在國內檢出非洲馬瘟傳播媒介昆蟲，疫情傳入風險較高。而中國馬屬動物均易感，從業人員對該病認知有限，疫情傳入我國後的暴露風險高、後果和損失將非常嚴重。

通知表示，各地要高度警惕境外傳入風險，做好應急準備，西南、西北邊境省份要加強聯防聯控，做好疫情預警、邊境地區防控、口岸檢疫、野生馬屬動物巡查、打擊走私、宣傳培訓等工作，嚴防非洲馬瘟疫情傳入。 同時要開展緊急監測，做好技術儲備。

責任編輯：伍樂

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