【新冠肺炎】中國疾控中心︰9月或有疫苗可於緊急時使用

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【中國疫情】五一假期臨近 中疾控：三類高危人群不建議出遊
新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，疫苗研發備受關注。中國疾控中心主任高福受訪時表示，或許到9月，能有一種在緊急情況下可以使用的新冠病毒疫苗，如果疫情再次大規模爆發，仍處於第二或第三階段臨床試驗的疫苗可以用於特殊群體，例如醫療人員。
他接受《中國國際電視台》採訪指，明年初或能研發出可用於健康人群的疫苗，這一切都取決於研發進程，又強調疫苗安全和有效是首要考慮。他透露，目前內地有兩款候選疫苗正在進行臨床試驗，包括一款腺體病毒載體疫苗，和一款滅活疫苗，正在進行二期臨床試驗。
除中國外，歐洲多國亦紛紛進行新型冠狀病毒疫苗試驗。其中，瑞士伯爾尼大學醫院（Bern University Hospital）的免疫學家巴赫曼（Martin Bachmann）表示，8月將會為疫苗進行臨床試驗，10月可望大量投產。
瑞士8月為疫苗進行臨床試驗 望年底前生產
瑞士藥物監管局表示，正與包括巴赫曼在內的多位科學家討論疫苗研發問題，發言人指，今年內投產的預估屬極為樂觀，但也並非完全沒可能，當局會加快審批程序，又指疫苗若符合所有要求，可在年底前決定批准生產。
在英國，牛津大學正也在周四展開新冠肺炎疫苗的人體試驗，有逾1100名18歲至55歲的人士參與測試，專家指已準備好大規模生產疫苗，計劃於9月底前生產100萬劑疫苗，目標在今秋廣泛推出。
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責任編輯：費風