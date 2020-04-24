  • 20°C
香港時間 : 2020424日 (五) 12:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】中國疾控中心︰9月或有疫苗可於緊急時使用

社會熱點 11:37 2020/04/24

分享：

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，疫苗研發備受關注。中國疾控中心主任高福受訪時表示，或許到9月，能有一種在緊急情況下可以使用的新冠病毒疫苗，如果疫情再次大規模爆發，仍處於第二或第三階段臨床試驗的疫苗可以用於特殊群體，例如醫療人員。

他接受《中國國際電視台》採訪指，明年初或能研發出可用於健康人群的疫苗，這一切都取決於研發進程，又強調疫苗安全和有效是首要考慮。他透露，目前內地有兩款候選疫苗正在進行臨床試驗，包括一款腺體病毒載體疫苗，和一款滅活疫苗，正在進行二期臨床試驗。

【新冠肺炎】李蘭娟研究指病毒有19種新變異 疫苗研發添難度

 【中美角力】白宮顧問：中國爲搶佔疫苗先機 不分享病毒數據

除中國外，歐洲多國亦紛紛進行新型冠狀病毒疫苗試驗。其中，瑞士伯爾尼大學醫院（Bern University Hospital）的免疫學家巴赫曼（Martin Bachmann）表示，8月將會為疫苗進行臨床試驗，10月可望大量投產。

瑞士8月為疫苗進行臨床試驗 望年底前生產

瑞士藥物監管局表示，正與包括巴赫曼在內的多位科學家討論疫苗研發問題，發言人指，今年內投產的預估屬極為樂觀，但也並非完全沒可能，當局會加快審批程序，又指疫苗若符合所有要求，可在年底前決定批准生產。

在英國，牛津大學正也在周四展開新冠肺炎疫苗的人體試驗，有逾1100名18歲至55歲的人士參與測試，專家指已準備好大規模生產疫苗，計劃於9月底前生產100萬劑疫苗，目標在今秋廣泛推出。

【新冠肺炎】中美英鬥快研新冠疫苗  牛津團隊稱有望9月爭先推出

世衛：新冠病毒致命勁過H1N1逾10倍 只能靠疫苗遏止

【新冠肺炎】世衛最新評估：疫情高峰未過  疫苗問世至少再等1年

責任編輯：費風

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【新冠肺炎】美疾控：今冬或現恐怖疫情　新冠肺炎重疊流感更致命
2020/04/22
【新冠肺炎】美疾控：今冬或現恐怖疫情　新冠肺炎重疊流感更致命
【新冠肺炎】再有神秘症狀曝光！兒童腳趾痕癢腫痛 當心是隱形患者　
2020/04/23
【新冠肺炎】再有神秘症狀曝光！兒童腳趾痕癢腫痛 當心是隱形患者　
【新冠肺炎】患者康復5天眼部仍殘留病毒 意研究：眼分泌物或成傳染源
2020/04/23
【新冠肺炎】患者康復5天眼部仍殘留病毒 意研究：眼分泌物或成傳染源
【肺炎疫情】瑞德西韋中國臨床試驗被指令人失望 部分患者有明顯副作用18人停藥
今日
【肺炎疫情】瑞德西韋中國臨床試驗被指令人失望 部分患者有明顯副作用18人停藥
疫情 中國疾病預防控制中心 牛津大學 瑞士 牛津 歐洲 英國 中國 冠狀病毒 肺炎

上一篇文章

【中國疫情】五一假期臨近 中疾控：三類高危人群不建議出遊

下一篇文章

【新冠肺炎】武漢兩醫生染疫皮膚發黑 一人臉色已恢復一人據報腦出血（更新版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

官媒撐張文宏「早餐不喝粥」論：不想喝粥是傳統 不喝粥是愛國
官媒撐張文宏「早餐不喝粥」論：不想喝粥是傳統 不喝粥是愛國
【小豬分手】羅志祥被指「私生活好混亂」 小豬回應周揚青分手文
【小豬分手】羅志祥被指「私生活好混亂」 小豬回應周揚青分手文
澳媒將中國國徽改病毒圖案 駐悉尼領館批「辱華」促道歉
澳媒將中國國徽改病毒圖案 駐悉尼領館批「辱華」促道歉
【中美角力】美密蘇里州等告中國能否立案 看一關鍵因素
【中美角力】美密蘇里州等告中國能否立案 看一關鍵因素
【新冠肺炎】再有神秘症狀曝光！兒童腳趾痕癢腫痛 當心是隱形患者　
【新冠肺炎】再有神秘症狀曝光！兒童腳趾痕癢腫痛 當心是隱形患者　
「蝙蝠炒飯」T恤被指辱華 lululemon：非自家產品
「蝙蝠炒飯」T恤被指辱華 lululemon：非自家產品