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【中美角力】蓬佩奧稱中國早在11月就知病毒傳人　但除夕始通報世衛（有片）

國情動向 11:49 2020/04/24

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【中美角力】蓬佩奧稱中國早在11月就知病毒傳人　但除夕始通報世衛。

新型冠狀病毒肺炎疫情（新冠肺炎疫情）大爆發，中美就中國當局疫情通報問題激烈角力，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）香港時間今天（24日）聲稱，中國可能早在去年11月就知道有新型冠狀病毒，重申中方做法不透明的指控。

中方已多次重申沒有隱瞞疫情，世界衛生組織亦曾表示，中國官員於12月31日首次向世衛報告疫情。

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但法新社報道，蓬佩奧在保守派電台主持人歐康納（Larry O'Connor）訪問中說：「大家會想起來，中國政府或許早在11月就知道有首波病例，但肯定在12月中旬前就已知情。」

蓬佩奧說：「他們很慢才向世人確認此事，包括世界衛生組織（WHO）。」

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蓬佩奧表示，美國仍希望中國提供更多資訊，包括在中國湖北省武漢市測到的新冠病毒即SARS-CoV-2病毒原始樣本。

蓬佩奧說：「保持透明的問題很重要，這不僅是歷史事件，以助了解11月、12月和1月發生的情況，甚至到了今日也很重要。」

「這仍在影響我們美國很多人的性命，說真的，攸關全世界。」

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世衛突發衛生事件規劃執行主任萊恩（Michael Ryan）稍早前表示，世衛1月4日已透過推特首度談到武漢的情況，隔天就對所有會員國提供「詳細資訊」。

美國總統特朗普政府近來嚴厲批評中國和世衛，歸咎他們沒有遏阻疫情。但有批評人士認為，特朗普本身處理疫情不當，將矛頭指向中國和世衛是想轉移焦點。

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蓬佩奧此前亦未排除病毒起源於武漢實驗室的說法，並要求讓國際團隊進入調查。中國駁斥相關指控。中國科學家曾說，病毒大概是從武漢一處宰殺野味的市場傳到人類身上。

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