【中國疫情】五一假期臨近 中疾控：三類高危人群不建議出遊

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【新冠肺炎最新疫情】內地新增6宗確診病例 本土病例佔4宗（不斷更新）
內地為期5天的五一假期臨近，有報告預計近9000萬人將出遊，創疫情以來新高。中國疾控中心表示，目前仍有新增新冠肺炎境外輸入病例或本土病例，要意識感染風險，對於長者、慢性病患者、孕婦等高危人群，不建議出行旅遊。
疫情未過，外交部早前提醒中國公民暫時勿出國旅行。由於跨省、長途旅遊也受到限制，內地五一假期民眾以本地人遊本地、4天內周邊遊為主。
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盡管內地疫情穩定，但中國疾控中心研究員馮錄召昨稱，仍要保持警惕。他建議就近錯峰出遊，避開熱門景點或景點高峰時段，避免在密閉空間內；如果準備跨區出遊，應選擇近期無病例報告的地方。
同時，出遊途中要做好防護，乘搭公共交通工具要全程佩戴口罩，要做好手衛生，並且妥善保存票據以備查詢。旅行期間，在景區有序排隊，保持人際距離，注意咳嗽禮儀。若要住宿，應選擇衛生條件良好的賓館，入住後要開窗通風，旅途中出現發燒、乾咳、乏力等症狀，要到就近的醫療機構就診。
責任編輯：伍樂