涉勾結境外勢力插手香港事務 「李亨利」被廣州國安移交起訴

據《南方日報》報道，廣州市國家安全局23日偵查終結李亨利資助危害國家安全犯罪活動案，依法移送廣州市人民檢察院審查起訴。

李亨利被指支持「反中亂港」活動

報道指，國家安全機關偵查證實，犯罪人李亨利(Lee Henley HuXiang)，長期向在美國的敵對分子提供大量資金，勾結境外反華勢力插手香港事務，資助實施危害中國國家安全的犯罪活動。



李亨利是伯利茲國籍，去年11月26日被廣市國安局逮捕。《廣州日報》早前報道曾指，李亨利在中國國內居住經商，長期向在美敵對組織骨幹提供經費，資助境外敵對組織和人員危害中國家安全，支持「反中亂港」活動，配合外部勢力插手香港事務。現該案正在依法辦理中。



此外，台灣居民李孟居因涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪，去年10月31日遭深圳市國安局逮捕。中央政法委員會微信公眾號「委長安劍」曾發文，指控李孟居、李亨利支持「反中亂港」。

李孟居被捕後，大陸國台辦發言人馬曉光去年11月13日稱，李孟居涉嫌危害國家安全，已被依法審查。李孟居案迄今沒有進一步消息。

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責任編輯：費風

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