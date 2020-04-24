  • 20°C
香港時間 : 2020424日 (五) 13:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

涉勾結境外勢力插手香港事務 「李亨利」被廣州國安移交起訴

國情動向 13:06 2020/04/24

分享：

據《南方日報》報道，廣州市國家安全局23日偵查終結李亨利資助危害國家安全犯罪活動案，依法移送廣州市人民檢察院審查起訴。

李亨利被指支持「反中亂港」活動

報道指，國家安全機關偵查證實，犯罪人李亨利(Lee Henley HuXiang)，長期向在美國的敵對分子提供大量資金，勾結境外反華勢力插手香港事務，資助實施危害中國國家安全的犯罪活動。
  
李亨利是伯利茲國籍，去年11月26日被廣市國安局逮捕。《廣州日報》早前報道曾指，李亨利在中國國內居住經商，長期向在美敵對組織骨幹提供經費，資助境外敵對組織和人員危害中國家安全，支持「反中亂港」活動，配合外部勢力插手香港事務。現該案正在依法辦理中。

此外，台灣居民李孟居因涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪，去年10月31日遭深圳市國安局逮捕。中央政法委員會微信公眾號「委長安劍」曾發文，指控李孟居、李亨利支持「反中亂港」。

李孟居被捕後，大陸國台辦發言人馬曉光去年11月13日稱，李孟居涉嫌危害國家安全，已被依法審查。李孟居案迄今沒有進一步消息。

【兩岸角力】台鄉政顧問遊港疑赴深圳後失聯 陸國台辦：涉危害國安被審查

【兩岸角力】台退休教授據報大陸失蹤 傳涉國安理由遭判刑

責任編輯：費風

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品
 

相關文章

【香港人權與民主法案】遭中國制裁 NGO「自由之家」斥北京行為可鄙
2019/12/03
【香港人權與民主法案】遭中國制裁 NGO「自由之家」斥北京行為可鄙
【香港人權與民主法案】美NGO怎撐反中亂港？ 華春瑩：半小時都說不完
2019/12/03
【香港人權與民主法案】美NGO怎撐反中亂港？ 華春瑩：半小時都說不完
政治 國務院台灣事務辦公室 廣州市 深圳 台灣 廣州 香港 中國 伯利茲 美國

下一篇文章

【中美角力】蓬佩奧稱中國早在11月就知病毒傳人　但除夕始通報世衛（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】遼寧艦為首的中國軍艦 南海包圍美國美利堅號
【中美角力】遼寧艦為首的中國軍艦 南海包圍美國美利堅號
【疫情賠償】意大利組織擬向中國索償8380億　中方曾批肺炎賠償荒唐
【疫情賠償】意大利組織擬向中國索償8380億　中方曾批肺炎賠償荒唐
【調查世衛】美澳德法領袖「密斟」　推動國際調查新冠疫情
【調查世衛】美澳德法領袖「密斟」　推動國際調查新冠疫情
【金正恩手術】金仔緋聞再被翻出　「北韓鄧麗君」玄松月原來不是他舊情人
【金正恩手術】金仔緋聞再被翻出　「北韓鄧麗君」玄松月原來不是他舊情人
【中美關係】中方向每個美國人提供5個口罩？美網民「神回應」崔天凱
【中美關係】中方向每個美國人提供5個口罩？美網民「神回應」崔天凱
美國或有第二個州向中國興訟　耿爽：對中國「甩鍋」搞濫訴不可能得逞
美國或有第二個州向中國興訟　耿爽：對中國「甩鍋」搞濫訴不可能得逞