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【小豬分手】食花生之餘 看看羅志祥吸金能力降幾多

社會熱點 13:05 2020/04/24

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內地網紅周揚青昨日在微博發文證實與台灣藝人羅志祥（小豬）分手，並力數小豬的四宗罪，包括與旗下藝人和化妝師有不正當關係、私生活混亂等等，讓花生友驚呼小豬形象崩塌。被爆花邊新聞後，羅志祥本人的事業會受到什麼影響？

小豬吸金能力強 登上福布斯名人榜

羅志祥出生於1979年，16歲出道，2003年便推出首張個人專輯《Show Time》，除唱跳之外，演藝歷程還涉及綜藝節目主持人、演員，曾客串演出周星馳執導的電影《西游·降魔篇》，憑借「空虛公子」一角刻畫自身形象，並於此後繼續參演周星馳執導的《美人魚》，這是周星馳目前獲得票房最高的一部電影。

羅志祥近年的演藝重心逐漸轉移到內地，與黃渤、孫紅雷、張藝興等人加盟上海東方衛視綜藝真人秀《極限挑戰》，其幽默大咖的人設，以及他對周揚青的好男友人設，再度收獲大量內地粉絲，還衍生出個人IP「朱碧石」。

羅志祥在綜藝節目中反串女角「朱碧石」，身著紅裙的長髮美女形象備受歡迎（網上圖片）

此外，羅志祥還先後加盟《這！就是街舞》《創造營2020》等節目，收獲無數粉絲的同時，也成了品牌方的寵兒，代言橫跨食品、護膚品、服飾等多個領域。

據內媒統計，從2019年10月至今未，短短半年時間，羅志祥就為卡西歐G-SHOCK手表、紐西之謎隔離霜、手游《劍與遠征》、蒙牛純甄等多個知名商家代言。

在這樣全方位的發展下，羅志祥吸金能力爆表。有媒體統計出的2014年台灣歌手年度收入榜顯示，羅志祥以約1.12億元人民幣的年收入位列榜單第三。在2019年福布斯中國100名人榜中，位列第99名。

小豬還自己當老闆 旗下有多間公司

天眼查顯示，羅志祥在內地有4家公司，其中有兩家是工作室，分別是秀桑影視文化（上海）工作室（普通合伙）與秀羅影視文化（上海）工作室（普通合伙），羅志祥均為公司股東。

網傳羅志祥私生活混亂（網上圖片）

此外，羅志祥還是上海修樓梯文化傳播有限公司的董事長，以及上海牛秀文化發展有限公司股東與董事。兩間公司均從事文化藝術交流與策劃等業務。

更早之前，2006年，羅志祥自創服飾品牌STAGE（帝猿有限公司）「STAGEHYALINEOFWORLD」。

爆醜聞後 代言和參演節目會被取消？

今次事件令羅志祥形象受損，他本來參演內地節目《創造營2020》與《極限挑戰》，可是兩個節目都已刪除有關小豬的博文，猜測他已被節目DQ。有傳羅志祥拍這兩個節目合共收3.6億台幣（約8,500萬人民幣），如果真的被飛，損失可說慘重。

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除節目外，羅志祥的代言也恐受影響。4月22日，蒙牛旗下產品純甄官宣羅志祥為代言人，沒想第二天就遇到羅志祥就陷入人設崩塌的危機。4月23日，連羅志祥本人也趕緊幫著品牌方避嫌，刪掉了4月22日為純甄推廣的微博。純甄一方則緊急換上另一內地藝人趙麗穎的代言海報。

在微博上，還有不少網民喊話其他品牌方，要求取消羅志祥的代言，否則不會購買相關產品。但截至目前，未有其他品牌證實取消羅志祥的代言資格。

責任編輯：伍樂

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