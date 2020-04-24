  • 20°C
香港時間 : 2020424日 (五) 13:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【蝗蟲災害】大批蝗蟲進軍上海？ 滬海關闢謠：只發現1隻

社會熱點 13:05 2020/04/24

分享：

內地近日網傳「大批蝗蟲進軍上海」、「數量暴增20倍」等文章截圖，引發關注。上海海關回應稱，上月截獲1隻活體蝗蟲，未發現其他害蟲。

據上海市網信辦和解放日報·上觀新聞設立的微信公眾號「上海網絡闢謠」日前發文，上海海關表示，浦東機場海關上月30日現場檢疫來自某西亞國家的1批不銹鋼板木質包裝時，截獲活體蝗蟲1隻，未發現其他害蟲。經實驗室鑑定，該為沙漠蝗雄性成蟲。浦東機場海關已對相關貨物及周邊環境實施除害處理。

這是中國口岸首次截獲該有害生物。經後續監測，上海口岸未發現沙漠蝗疫情。上海海關已加強進境貨物和運輸工具的植物檢疫和口岸監測工作，嚴防疫情傳入國境。

【蝗蟲災害】上海發現蝗蟲藏身貨物 中國6月恐進入蝗災高風險期

【蝗蟲災害】沙漠蝗蟲進中國方法大揭秘 中方人員到巴基斯坦考察災情

蝗蟲入藥能治肺結核  網民問「也能醫新冠肺炎」嗎？

新冠肺炎未息 中國民眾關切非洲蝗災是否入侵

《新京報》本月中旬曾報道，國家牧草產業技術體系崗位科學家、中國農業科學院植物保護研究所研究員張澤華表示，上海海關發現有藏在貨物中的蝗蟲，「說明蝗蟲已經開始敲我們的大門了」。他表示，如果蝗蟲叩關，目前技術可以應對，但最麻煩是它可能不只過境，而是落地生根，「住下不走了，那樣的話，就可能需要長期治理了」。

值得注意，6月是沙漠蝗的遷飛高發期。張澤華認為，中國6月將進入非洲蝗災的高風險期。

責任編輯：伍樂

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【蝗蟲災害】上海發現蝗蟲藏身貨物 中國6月恐進入蝗災高風險期
2020/04/16
【蝗蟲災害】上海發現蝗蟲藏身貨物 中國6月恐進入蝗災高風險期
【蝗蟲災害】沙漠蝗蟲進中國方法大揭秘 中方人員到巴基斯坦考察災情
2020/03/04
【蝗蟲災害】沙漠蝗蟲進中國方法大揭秘 中方人員到巴基斯坦考察災情
蝗蟲入藥能治肺結核 網民問「也能醫新冠肺炎」嗎？
2020/02/18
蝗蟲入藥能治肺結核 網民問「也能醫新冠肺炎」嗎？
新冠肺炎未息 中國民眾關切非洲蝗災是否入侵
2020/02/17
新冠肺炎未息 中國民眾關切非洲蝗災是否入侵
疫情 海關 非洲 中國 上海 口岸 機場 蝗蟲

上一篇文章

緬北爆武裝衝突 炮火波及雲南邊境 學校遭子彈擊中

下一篇文章

【小豬分手】食花生之餘 看看羅志祥吸金能力降幾多
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【小豬分手】羅志祥被指「私生活好混亂」 小豬回應周揚青分手文
【小豬分手】羅志祥被指「私生活好混亂」 小豬回應周揚青分手文
官媒撐張文宏「早餐不喝粥」論：不想喝粥是傳統 不喝粥是愛國
官媒撐張文宏「早餐不喝粥」論：不想喝粥是傳統 不喝粥是愛國
「蝙蝠炒飯」T恤被指辱華 lululemon：非自家產品
「蝙蝠炒飯」T恤被指辱華 lululemon：非自家產品
【新冠肺炎】再有神秘症狀曝光！兒童腳趾痕癢腫痛 當心是隱形患者　
【新冠肺炎】再有神秘症狀曝光！兒童腳趾痕癢腫痛 當心是隱形患者　
澳媒將中國國徽改病毒圖案 駐悉尼領館批「辱華」促道歉
澳媒將中國國徽改病毒圖案 駐悉尼領館批「辱華」促道歉
【中美角力】美密蘇里州等告中國能否立案 看一關鍵因素
【中美角力】美密蘇里州等告中國能否立案 看一關鍵因素