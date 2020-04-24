【蝗蟲災害】大批蝗蟲進軍上海？ 滬海關闢謠：只發現1隻

內地近日網傳「大批蝗蟲進軍上海」、「數量暴增20倍」等文章截圖，引發關注。上海海關回應稱，上月截獲1隻活體蝗蟲，未發現其他害蟲。

據上海市網信辦和解放日報·上觀新聞設立的微信公眾號「上海網絡闢謠」日前發文，上海海關表示，浦東機場海關上月30日現場檢疫來自某西亞國家的1批不銹鋼板木質包裝時，截獲活體蝗蟲1隻，未發現其他害蟲。經實驗室鑑定，該為沙漠蝗雄性成蟲。浦東機場海關已對相關貨物及周邊環境實施除害處理。

這是中國口岸首次截獲該有害生物。經後續監測，上海口岸未發現沙漠蝗疫情。上海海關已加強進境貨物和運輸工具的植物檢疫和口岸監測工作，嚴防疫情傳入國境。

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《新京報》本月中旬曾報道，國家牧草產業技術體系崗位科學家、中國農業科學院植物保護研究所研究員張澤華表示，上海海關發現有藏在貨物中的蝗蟲，「說明蝗蟲已經開始敲我們的大門了」。他表示，如果蝗蟲叩關，目前技術可以應對，但最麻煩是它可能不只過境，而是落地生根，「住下不走了，那樣的話，就可能需要長期治理了」。

值得注意，6月是沙漠蝗的遷飛高發期。張澤華認為，中國6月將進入非洲蝗災的高風險期。

責任編輯：伍樂

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