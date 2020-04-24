【神州快訊】山東海陽打造「東方航天港」 10大航天項目集中簽約

山東海陽市舉行東方航天港產業項目開工暨重大合作項目簽約儀式。本次活動通過雲視訊會議系統進行視頻雲簽約與現場簽約，設北京、濟南、西安、海陽4個會場，先後舉行了國家高分專項衛星科技園項目現場開工、國家高分專項縣域綜合應用示範城市啟動、東方航天港(海陽)產業園開發有限公司揭牌、簽約項目推介等多項儀式。活動當天還舉行了商業固體運載火箭煙台產業基地項目、商業航天固體動力項目等10個航天類重點項目集中簽約。

國家高分專項衛星科技園是國家高分青島創新中心繼青島衛星數據應用產業園相配套的科技園區。該項目的開工建設，將有助於發揮煙台航天、海工等工業製造基礎的獨特優勢。而東方航天港重點發展海上航天技術服務港服務、航天研發製造、高端裝備集成、空間信息應用、航天科普文旅、航天+創新體系等6大產業，力爭通過5年時間，打造一個帶動性強、成長性好、生態圈優的百億級商業航天產業集群。

據悉，海陽將建設100%消納清潔能源的PB級衛星數據存儲中心，引接各類商業衛星數據，形成「創新驅動、需求拉動、平台支撐、政策支持、服務保障」的良性生態圈體系，促進航天衛星產業集聚發展和協同創新，助力山東海陽「東方航天港」建設發展，推動海陽市工業化、信息化、城鎮化、農業現代化、綠色低碳經濟發展。

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