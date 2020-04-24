【神州快訊】中國•寧波第7屆全球新材料行業大賽啟動

4月23日，中國•寧波第7屆全球新材料行業大賽啟動。本屆大賽聚焦寧波「246」萬千億級產業建設集群，面向寧波、深圳、西安及多個海外重點城市徵集優秀項目，助力培育寧波新興產業發展。

作為本次大賽的主辦方之一，寧波國家高新區（新材料科技城）已經連續6年舉辦中國•寧波全球新材料行業大賽，引聚新材料、生命健康、高端裝備、新能源、汽車等產業的高層次人才項目來寧波落戶發展。截止目前，已經30余家高端科技創新企業通過大賽平台結緣寧波國家高新區，完成後續投融資20多億元人民幣。

本次大賽於4月23日正式啟動，9月舉行總決賽。大賽放眼中外新材料及智能經濟技術領先城市，並創新採用「綫上+綫下」的招才引智手段，設立「新材料」、「寧波246產業」、「智能經濟」綫上視頻選拔賽；大賽招商小隊還將實地前往西安和深圳，重點對接華北和華南地區的優秀人才項目，最終甄選40個優秀項目進入決賽，爭奪10強獎項。

據悉，近2年寧波人才淨流入率居全國城市第2位，製造業人才淨流入率居全國第1位。其中，寧波國家高新區全社會研發投入佔GDP比重達7.1%，萬人發明專利擁有量突破200件。在高水平科技創新的引領下，高新區高新技術產業、戰略性新興產業增加值分別佔規上工業增加值的91.4%和75.9%。

（資料由浙江賽創未來提供）