【神州快訊】丹娜生物新冠病毒抗體檢測試劑盒獲國家藥監局批復

由丹娜（天津）生物科技有限公司與中國醫學科學院病原生物學研究所合作研發的新型冠狀病毒（2019-nCoV）IgM/IgG抗體檢測試劑盒，日前已通過國家藥監局應急審批，獲醫療器械產品註冊證。該試劑盒具備全自動操作的優勢，可在1小時內完成240個樣本的全部檢測，減少了操作人員被感染風險和實驗室交叉污染風險，提高檢測效率。

據悉，為鼓勵區域內生物醫藥企業和科研機構開展新冠肺炎疫情診療相關科研項目，加速疫情防控產品的創新研發和生產，生態城制定了防疫藥品研發和技術攻關專項支持政策。依據政策，生態城給予丹娜生物150萬元人民幣專項資金獎勵。此外，丹娜生物新冠病毒相關檢測技術獲天津市「新冠病毒感染應急防治」科技重大專項立項支持，並獲得天津市科學技術獎抗擊新冠肺炎疫情特別獎二等獎。

丹娜生物是一家位於中新天津生態城的綜合性生物醫藥高新技術企業，主要致力於侵襲性真菌病早期快速體外診斷產品的研發、生產和臨床應用。2020年，丹娜生物將繼續加大在生態城的項目擴展力度，建設研發基地、GMP車間等。目前新項目已開工，預計10月底建成投產。新項目投產後，將加速丹娜生物在新冠病毒及侵襲性真菌體外診斷產品的研發和量產能力，滿足國內外市場對該公司其他品類檢測產品不斷增長的需求。

（資料由客戶提供）