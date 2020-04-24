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【神州快訊】天津自貿試驗區成立5周年

特約 14:15 2020/04/24

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4月21日，中國（天津）自由貿易試驗區迎來了5周年。據了解，這5年來，天津自貿試驗區堅持以制度創新為核心，以可複製、可推廣為要求，在「放管服」、投資、貿易、金融、京津冀協同發展等重點領域開展了系統集成式創新，加快打造京津冀協同發展高水準對外開放平台、全國改革開放先行區和制度創新試驗田、面向世界高水準自由貿易園區，積極營造法治化、國際化、便利化的營商環境，重點培育新經濟、新模式、新動能。截止目前，90項總體方案任務已完成81項，實施率90%；128項深改方案任務已完成123項，實施率96%；39項措施已承接36項，佔總任務的92%。

自貿試驗區的制度創新極大激發了市場活力，融資租賃、商業保理、平行進口汽車、航空製造維修等主導產業保持全國領先，生物醫藥、智能製造、創新金融等新動能引育加快推進，對全市經濟高質量發展起到了明顯促進作用。

數據顯示，截至2020年2月底，天津自貿試驗區累計新登記市場主體65,271戶，註冊資本2.2萬億元(人民幣，下同）；累計新增外資企業2,707戶，實際利用外資100.17億美元。截至2019年底，累計實現稅收1,635億元，其中2019年實現稅收484.22億元，佔全市的29.6%；累計實現進出口貿易額11,029.23億元，其中2019年實現進出口貿易額2,071億元，佔全市的28%。

（資料由客戶提供）

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