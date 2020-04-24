【神州快訊】天津新興產業實現逆勢增長

天津市召開新聞發布會，通報了2020年一季度全市經濟的整體運行情況。據介紹，受疫情跟油價暴跌的影響，全市主要經濟指標出現較大下滑，尤其是石油、化工、汽車行業等。隨着「惠企21條」、「中小微企業和個體工商戶27條」等政策措施的出台，以及復產復工有序推進，3月份主要經濟指標開始回升。其中，規模以上工業增加值下降15.9%，降幅比2月份收窄8.7個百分點；公路貨物周轉量降幅收窄28.7個百分點，水運貨物周轉量、集裝箱吞吐量、快遞業務量等速度由負轉正。同時，全市金融存貸款持續加快，就業收入基本穩定，物價漲幅回落。

與此同時，在疫情期間，「宅經濟」、「雲經濟」興起，遠程辦公、綫上教育、綫上醫療、網遊手遊等綫上服務快速發展，帶動了1-2月信息傳輸、軟件和信息技術服務業營業收入逆勢增長8.6%。綫上綫下融合也帶動了消費新業態發展，據統計，一季度全市跨境電商進口申報訂單、貨值分別增長37.1%和18.7%。

從生產看，一季度新能源、新一代信息技術等戰略性新興產業增加值分別增長2.8%和1.4%，服務機器人產量增長1.2倍，光電子器件產量增長1.6倍。從消費看，智能家用電器和音像器材零售額增長9.6倍。而以5G網絡、特高壓、大數據中心、人工智慧和工業互聯網等為代表的「新基建」更是成為了投資新增長點。截至目前，全市建成5G基站8,870個，中國電信京津冀大數據中心等一批重點項目建設進展順利，在建的高技術製造業項目112個，高技術服務業項目55個，一季度科研和技術服務業投資增長65.6%。

下一步，天津將繼續落實新動能引育5年行動計劃，搶抓數字經濟發展新機遇，加大數據要素投入，力爭在智慧城市建設中構築先發優勢。

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