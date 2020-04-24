【神州快訊】西安自貿區形成247項創新案例

陝西省人民政府新聞辦公室舉辦《中國（陝西）自由貿易試驗區建設三周年改革創新成果》發布會。西安市商務局黨組成員、中國（陝西）自由貿易試驗區西安管委會專職副主任李群剛出席並介紹西安自貿試驗區區域改革創新發展情況。

西安區域作為陝西自貿試驗區的重要組成部分，緊貼企業需求進行改革創新，在政府職能轉變、投資領域改革、貿易轉型升級、金融服務開放等方面，基本完成了127項改革試點任務，形成247項創新案例。

3年來，陝西自貿試驗區西安區域樹立「創新、協調、綠色、開放、共用」的發展理念，以開放促改革、以改革促發展。不但通過綫上綫下結合的方式打造了365天進出口商品展，擴大了貿易規模。並率先推出艙單歸併通關服務模式，進出口貨物實現「一次申報、一次查驗、一次放行」，使跨境貿易更加便利。還創新進境糧食、肉類、整車口岸監管服務，極大提升了開行效率。同時，利用自貿試驗區的載體和平台作用，將自貿試驗區的創新優勢向其他地區輻射。

據統計，2019年，陝西自貿試驗區西安區域「五上」企業較2018年增長4.7%，其中規模以上工業總產值增長8.4%，規模以上服務業營業收入增長23.3%。截至2019年底，陝西自貿試驗區西安區域共有高新技術企業2,314家，較2018年增長38.0%，主營業務收入增長34.9%。

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