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【首富變負翁】王健林「消失」逾百日 被指負債至4千億元

經濟脈搏 13:38 2020/04/24

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距前中國首富王健林上一次公開露面，時間已經相隔超過3個月，而關注度降低之際，他收購的美國最大連鎖影院AMC，因為受到新冠肺炎影響，傳出可能破產，這令身價已大幅縮水的王健林，債務缺口再擴大，被指已達4千億元（人民幣，下同）。

根報王健林上一次露面是1月13日萬達的年會上，且罕有地沒有公開演講內容。此後，王健林就沒再公開現身，至今已「消失」100天。如今，AMC院綫因付不起租金被傳破產，萬達被諷「連1億都拿不出來」，令這位昔日首富再被聚焦。

2012年，王健林以26億美元收購AMC，當時他放出豪言，「萬達要成為不僅在中國、更是全球的大公司，真正的國際影院」，如今AMC市值僅剩3億美元。受新冠肺炎衝擊，AMC已關閉1000家影院，600名員工停職，並且面臨著債務違約風險，傳言有可能申請破產保護。萬達集團則回應稱「純屬謠言」。

而萬達近日公布旗下4家上市公司之一萬達電影（滬：002739）2019業績，去年虧損達約47億元，營收按年減少5.23%至154億元，淨利潤按年減少逾3.2倍。另外，今年第一季度業績預計虧損5.5至6.5億元，去年同期盈利4億元。且有媒體指萬達電影啟動人員優化，預計裁員2至3成，但萬達方面表示，不了解這個情況，沒有聽說過。

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「想做世界最大，想做首富這是對的，奮鬥的方向，但是最好先定一個能達到的小目標，比方說我先掙它一個億(人民幣)。」王健林過去曾多次發出豪語，不過，在2020年初的胡潤百富榜上，他不旦沒有登上首富的位置，且旗下公司44%的資產縮水。

王健林的事業遭遇「滑鐵盧」，可以說源自2017年6月，萬達因在海外大舉併購融資、債務高企而被監管層緊盯，此後萬達境外投資項目受到管控，最後因為金融不穩定被斷貸。

王健林此後開始出售資產，償還債務，2018年時他接受訪問表示，「萬達欠債4000多億，但是萬達的資產超過6000億，還有能力承擔4000億的負債。」如今，新冠肺炎再度衝擊，萬達負債情況再被聚焦，昔日首富是否曾度過這場危機，值得繼續關注。

責任編輯：費風

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